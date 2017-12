Nba | Natale con Warriors-Cavs alle 21 italiane e

Nba 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

Nba : Dirk Nowitzki - un giorno da Babbo Natale per i bimbi malati di Dallas : "La NBA è la prima lega al mondo anche per questo motivo " sottolinea Mark Cuban -, i nostri giocatori possono avere un impatto che in pochi riescono a cogliere a pieno. Dirk è incredibile, ma tutti ...

Nba : Curry salta la sfida di Natale contro LeBron - ma Golden State resta favorita : Isaiah Thomas e Derrick Rose da un lato, Steph Curry dall'altro. La sfida della sera di Natale tra Golden State e Cleveland sarà di altissimo profilo, ma al tempo stesso il parterre di assenti sarà ...

Nba : niente Steph Curry a Natale contro Cleveland - Isaiah Thomas torna a gennaio? : Quest'anno però, siete fortunati perché il liberi tutti grazie a Sky Sport arriva prima. Non dovrete più aspettare le 20 e 30 per alzarvi da tavola e godervi il rematch delle Finals NBA, ma questa ...

