NBA 2017-2018 | Boston torna alla vittoria Golden State battuta da Denver! Successo per

Basket - NBA 2017-2018 : Steph Curry trascina Golden State. Ok Detroit e Toronto. Tripla doppia per Lonzo Ball : Sono sei le partite della notte NBA. Uno Steph Curry da 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist è il grande protagonista del successo dei Golden State Warriors sui Brooklyn Nets per 118-111. I campioni in carica, privi di Kevin Durant, chiudono i conti già all’intervallo (+22), prima di subire la parziale rimonta dei padroni di casa trascinati dai 25 punti di Alan Crabbe. Grazie a questa vittoria la squadra di Steve Kerr aggancia in vetta alla ...

NBA Regular Season 2017/18 : Celtics superbi - bene Warriors e Rockets - sprofondano Thunder e Bucks! : E’ una NBA Regular Season sempre più divertente quella di questa stagione 2017/18 e le partite continuano a confermarlo. L’imprevedibilità dei risultati è il continuum di queste prime settimane e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ma andiamo con ordine. Vi avevo promesso i risultati delle due partite mancanti di domenica ed eccoli qua. Incredibile il ritorno alla vittoria degli Hawks sui Cavs (117-115 il finale) ...

Basket - NBA 2017-2018 : decima vittoria di fila per Boston - battuti anche i Lakers. Golden State vince senza Kevin Durant : Cinque incontri disputati nella notte NBA. La regular season prosegue a spron battuto e le classifiche cominciano a definirsi, delineando i rapporti di forza all’interno delle due Conference in vista del prosieguo della stagione. Continua inesorabile la marcia di Boston, giunta alla decima vittoria consecutiva. Pur dovendo fare a meno di Al Horford (inserito nel protocollo per la concussion per un presunto trauma cranico) e Jayson Tatum, ...

NBA 2017-2018 : Golden State vince all’overtime contro i Lakers - Harden trascina i Rockets - Spurs ok con super Aldridge : Si decide all’overtime il match clou della notte NBA. I Golden State Warriors espugnano 123-127 lo Staples Center al termine di un match entusiasmante, trovando con Kevin Durant una tripla provvidenziale per il 109-109 a 46” dalla fine dei regolmentari e ringraziando il solito Steph Curry, autore di 13 punti nei supplementari e di due bombe mortifere che spaccano in due la partita, rendendo vana la rincorsa dei Los Angeles Lakers. Il ...

Basket - NBA 2017-2018 : Harden show! Houston batte Cleveland. Ancora ko Oklahoma : Sono cinque le sfide della notte NBA. Il duello più atteso era quello tra James Harden e LeBron James ed è stato il primo a spuntarla, grazie ad una prestazione veramente straordinaria. Il “Barba” chiude con una tripla doppia da 35 punti, 13 assist e 11 rimbalzi nel successo dei suoi Houston Rockets sui Cleveland Cavaliers per 117-113. Per la squadra di Mike D’Antoni si tratta della quarta vittoria consecutiva, che proietta ...

Basket - NBA 2017-2018 : Antetokounmpo non basta a Milwaukee - vince Oklahoma City. Tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers : Quattro incontri disputati nella notte NBA, con gli occhi posti tutti sulla sfida tra Russell Westbrook e Giannis Antetokounmpo nel match che vedeva Oklahoma City fare visita ai Milwaukee Bucks. Non sono bastati 28 punti del greco, perché i Thunder hanno posto un ritmo forsennato alla gara, realizzando ben 60 punti nella prima metà e raggiungendo un vantaggio di 18 lunghezze, mantenuto fino al 110-91 finale. Troppe le opzioni a disposizione di ...

Basket - NBA 2017-2018 : vincono Cavaliers e Warriors - Lonzo Ball trascina i Lakers : La stagione NBA 2017-2018 è ufficialmente iniziata per tutte le squadre della lega, con ben dieci partite disputate nella scorsa nottata. Subito cancellata, per i Los Angeles Lakers, la netta sconfitta nella stracittadina con i Clippers: i gialloviola sfoderano una prestazione maiuscola a Phoenix (130-132) alla Talking Stick Resort Arena, trascinati da un grande Lonzo Ball. Il rookie, che aveva faticato nel primo match, marcato e a tratti ...

Basket - NBA 2017-2018 : torna Irving e Boston fa tredici! A Houston non basta un super Harden. San Antonio vince il derby texano : Altra notte NBA, altra girandola di emozioni. Nelle tre partite disputate sono arrivate tre vittorie in trasferta. Boston non si ferma più e fa tredici di fila. Nella serata del ritorno di Kyrie Irving, con tanto di maschera dopo la botta al naso rimediata durante la partita contro Charlotte qualche giorno fa, i Celtics hanno battuto per 109-102 i Brooklyn Nets. La stella della squadra di Brad Stevens è stata ovviamente vitale nella vittoria, ...

Basket - NBA 2017-2018 : Golden State e Spurs ok - i Cavs cadono contro i Nets - Eric Gordon sulla sirena trascina i Rockets : Una notte per cuore forti caratterizza l’NBA. A far notizia è soprattutto lo scivolone dei Cleveland Cavaliers, sconfitti 112-107 dai Brooklyn Nets, capaci di mandare ben sei giocatori in doppia cifra e di sfruttare al meglio le prove superlative di Spencer Dinwiddie (22 punti) e Allen Crabbe (19 punti), quest’ultimo con un clamoroso +15 di plus/minus. Non bastano ai Cavs la prova esaltante di Lebron James, autore di una tripla ...

Basket - NBA 2017-2018 : Irving guida la rimonta e salva la striscia di Boston. Vince Cleveland. Altra sconfitta per Atlanta e Marco Belinelli : Ben undici gli incontri disputati nella notte NBA, con risultati a sorpresa, vittorie in rimonta e notevoli prestazioni individuali. Boston minaccia di non fermarsi più. I Celtics hanno raggiunto la 16esima vittoria consecutiva uscendo vincitori dal parquet di Dallas per 110-102. Un successo meno agevole del previsto. Boston, dopo un buon avvio (34-22), si è trovata sotto, arrivando ad inseguire di 13 lunghezze con 7′ da giocare (74-87). A ...

NBA mvp ranking - LeBron James favorito per il 2017-18 : ... quelli con Kevin Love centro che ha già cominciato a consigliare, quelli di Derrick Rose e Isaiah Thomas da aiutare a prendersi le loro rivincite (col mondo DRose, proprio con i Celtics IT). King ...

NBA Regular Season 2017/18 : Celtics e Cavs stellari - bene Bucks - Jazz e Nuggets! : Weekend denso ed emozionante quello di questa 7° settimana nella NBA Regular Season 2017/18! Nella Eastern Conference Boston e Cleveland si stanno confermando al top lasciando le altre squadre molto compatte nella lotta per andare ai playoff. Nella Western Conference invece Houston e Golden State sono in testa mentre il divario tra ottava (New Orleans) e nona (OKC) inizia ad essere già importante. Vediamo però come al solito i risultati di ...

Basket - NBA 2017-2018 : vincono Cavaliers e Thunder - Pistons ko - i Wolves regolano gli Spurs - Embiid trascina i 76ers contro i Lakers : Ben undici partite in una scoppiettante notte NBA. Fondamentale la vittoria dei Celveland Cavaliers, che superano 107-115 gli Charlotte Hornets e infilano il terzo successo consecutivo, agganciando ormai la zona playoff. Ancora una volta è Lebron James a prendere per mano la squadra con 31 punti, ma brilla anche Kevin Love, autore di 22 punti e 10 rimbalzi, che vanificano le prove di Michael Kidd-Gilchrist (22 punti) e Kemba Walker (20 punti). ...