Natale | la magia che ci fa spendere troppo

Tra robot e magia del Natale riapre Città della Scienza : Oltre alle visite guidate a Corporea, il primo museo interattivo sul Corpo Umano in Italia, ci saranno gli spettacoli del nuovo Planetario 'robot Explorers' (3D) e 'Dalla Terra all'Universo' (2D), ...

La magia del Natale al Teatro dei Piccoli : «Un regalo per due» per donare un sorriso : Il Teatro è il luogo delle emozioni. A Natale è anche il luogo per condividere gioia e regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Succede al Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta...

Christmas Songs - Valerio Scanu porta la magia del Natale a Roma : Un fantastico viaggio nel mondo delle fiabe Disney che conquisterà tutta la famiglia. Uno spettacolo musicale che promette di sorprendere. Un esplosione di luci, suoni, colori e memorabili emozioni. ...

La magia del Natale al Teatro dei Piccoli : 'Un regalo per due' per donare un sorriso : Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere la bussola, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all'allegria, dall'amore al ...

The Greatest Showman - Natale in sala tra musical e magia : Indietro 15 novembre 2017 ROMA – Arriverà nelle sale italiane a Natale “The Greatest Showman”, il film sulla storia vera di P. T. Barnum, il creatore dello show business che con il suo spettacolo meravigliò il mondo intero. Diretto dall’esordiente Michael Gracey, The Greatest Showman vanta un cast stellare di veri entertainer: Hugh Jackman, Michelle […] L'articolo The Greatest Showman, Natale in sala tra musical e magia sembra essere il ...

Coppito - la magia del mondo di Babbo Natale foto : Nel pomeriggio, le strade de "Il Magico mondo di Babbo Natale" si animeranno di trampolieri, spettacoli di danza aerea e spettacoli teatrali a cura della Scuola di Teatro Drama per cui sono previste ...

Natale 2017 a Torino : la città si accende della magia delle festività : Strade, vicoli e piazze del capoluogo piemontese, già illuminate dalla magia delle opere di Luci d'Artista , accoglieranno iniziative imperdibili: eventi, spettacoli e animazioni per vivere le feste ...

Giochi - laboratori creativi - esperienze sensoriali e magia del Natale : Curiosa piace e stupisce : Mentre per domani sono in programma una serie di appuntamenti tra sfilate di moda bambino, spettacoli di magia con Enrico Battaglia, showcooking e laboratori tra decoro e ricamo. Uomini e donne di ...

La magia del Natale tra Sondrio e Valmalenco : Tutte le piste aperte all’Alpe Palù e scenari mozzafiato, grazie alla magia delle neve che è scesa generosa, vi attendono per il Natale 2017 tra Sondrio e Valmalenco. Luoghi ammantati di bianco che faranno innamorare non solo gli appassionati degli sport invernali, ma anche i turisti che arriveranno per staccare la spina e immergersi nella natura invernale. Approfittando magari dei “treni della neve” per raggiungere comodamente le ...

Neve e magia accolgono i visitatori di Babbo Natale in Lapponia : Le immagini senza commento L'articolo Neve e magia accolgono i visitatori di Babbo Natale in Lapponia proviene da VanityFair.it.

Naike Rivelli e gli auguri di Natale hot : "Credo nella magia...". E il lato B fa il boom di like Video : ROMA - Non smette di far discutere Naike Rivelli. E questa volta lo fa con un post natalizio "dal sapore hot"... i believe in Magic ???????...

'La Magia del Natale' : tradizione - musica e teatro a Caprarola : Un ricco cartellone di eventi tradizionali, concerti, spettacoli teatrali, attività per bambini e molto altro ancora. Dopo i mercatini di Natale ospitati dall'8 al 10 dicembre presso le Scuderie di ...

Lo spot di Natale di BBC : "La vera magia del Natale è esserci. Basta un gesto per dimostrare ai vostri figli che ci siete" : La vera magia del Natale è esserci, non soltanto fisicamente, ma mentalmente, posando il telefono, accantonando il lavoro e prestando finalmente attenzione agli altri. È questo il messaggio che ha lanciato il corto della BBC One, intitolato "Supporting Act", che per la tenerezza che ispira è destinato forse a rubare la scena allo spot di John Lewis di quest'anno.Nel filmato, della durata di due minuti, una bambina di dieci ...

Zinola : la magia del Natale sui pattini : Savona . Questa sera si terrà alle ore 20.30, presso il Palasport di Zinola, il "Gala di natale sui pattini" organizzato dalla A.S.D. Fratellanza Zinolese. Una serata ricca di sorprese e ...