Si spendono in media 94per imbandire le tavole delche quasi nove italiani su dieci (86%) hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia un aumento del 9% della spesa rispetto allo scorso anno. Per la preparazione casalinga del pasto principale del-continua la Coldiretti-è stato stimato un tempo medio di 3,3 ore in media con uno storico ritorno al "fai da te" che non si registrava da 50 anni(Di domenica 24 dicembre 2017)