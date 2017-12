Natale | Genova | “Ora il pranzo della tradizione si fa al ristorante”

: RT @palazzorealege: Tanti auguri di Buon Natale...ecco i nostri orari di apertura durante le Festività - M4r14P40l4 : RT @palazzorealege: Tanti auguri di Buon Natale...ecco i nostri orari di apertura durante le Festività - FLaghezza : RT @SerFiss: comunque non chiedete al ministro #Minniti un regale di Natale. Lo ha già fatto. - fraurolo121 : RT @SerFiss: comunque non chiedete al ministro #Minniti un regale di Natale. Lo ha già fatto. - palmiericar : RT @M4r14P40l4: #Buon Natale a tutti da #Genova - Piazza R. De Ferrari - #Liguria ??Juzaphoto - M4r14P40l4 : #Buon Natale a tutti da #Genova - Piazza R. De Ferrari - #Liguria ??Juzaphoto -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2017) “E’ in aumento l’uso di fare ilfuori casa, al ristorante. C’è un’inversione di tendenza è vero a livello locale ma è un uso ormai abbastanza diffuso anche a livello nazionale. I nuclei familiari sono molto più piccoli, magari ci si incontra in una tavolata per 6 o per 12 ed è più comodo sedersi ad un tavolo e festeggiare con un po’ di relax”. A spiegarlo, all’Adnkronos, è Alessandro Cavo, vicepresidente Ascom di, presidente per la Liguria del Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – e storico titolare dell’omonimo ristorante nel cuore del centro storicocittà oltre chestorica Pasticceria Liquoreria Marescotti-Cavo. Cavo ha commentato così i dati che riguardano l’aumento dei locali aperti nel centro città il giorno di, a disposizione di chi sceglierà il ristorante per il ...