Natale con Golden State-Cleveland | ma rischia anche Houston | ad Okahoma City

Alex Britti / La compagna Nicole e il figlio Edoardo (Concerto di Natale) : Alex Britti sarà fra i big italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:09:00 GMT)

Vigilia di Natale : ecco tutte le ricette e consigli per un cenone perfetto : La Vigilia di Natale è sempre un'occasione giusta per poter mettersi alla prova ai fornelli. Infatti, oggi è importante saper stupire i commensali ma non si può scordare la tradizione festiva sulle nostre tavole. Ma qual è il piatto indispensabile da non rinunciare al cenone della Vigilia o al pranzo di Natale? Sicuramente, il pesce. Come ad esempio, l'anguilla, il baccalà, il capitone, il salmone, i crostacei, i gamberi, le aragoste, il gratin ...

GIGI D’ALESSIO / Fine della crisi con AnnaTatangelo? (Concerto di Natale) : In occasione del 25° anniversario del Concerto di Natale il cantante GIGI D’ALESSIO sarà protagonista insieme a tantissimi altri ospiti italiani e internazionali.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:00:00 GMT)

Atac - controllori fino alle 23 (con la scorta). A chi lavora a Natale 140 euro : controllori anche di sera, fino alle 23 anziché le 20, su autobus e metropolitane, scortati, vista la pericolosità acclarata. È la novità prospettata nel nuovo accordo tra Atac e sindacati per ...

Fabio Armiliato/ Chi è il tenore pronto a stupire (Concerto di Natale 2017) : Fabio Armiliato, il tenore che ha calcato i palchi dei più importanti teatri italiani e internazionali, sarà protagonista del Concerto di Natale 2017 in Vaticano.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:32:00 GMT)

Suor Cristina/ Nell'Aula Paolo VII canterà "All I want for Christmas is you" (Concerto di Natale 2017) : Con "All I want for Christmas is you", Suor Cristina sarà fra i cantanti italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il Concerto di Natale (Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:29:00 GMT)

Noa/ La cantante israeliana ricorderà che "La vita è bella" con "Beautiful That Way" (Concerto di Natale 2017) : Noa, protagonista del Concerto di Natale in Vaticano, si esibirà nell'Aula Paolo VI con tre fra i suoi brani più amati dal pubblico. L'appuntamento è alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:18:00 GMT)

Il Concerto di Natale dal Vaticano : con Gerry Scotti grandi superospiti musicali : Come avviene ormai da undici anni, l'evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l'...

Hevia/ Il Musicista che ha inventato la prima cornamusa elettrice (Concerto di Natale 2017) : Hevia è uno degli artisti protagonisti del Concerto di Natale 2017: l'inventore della cornamusa elettrice propone il suo brano più famoso e un duetto con Enrico Ruggeri.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:49:00 GMT)

Syria/ Salirà sul palco in Vaticano per cantare "Tu scendi i dalle stelle" (Concerto di Natale 2017) : Nell'Aula Paolo VI in Vaticano, Syria questa sera si esibirà sulle note di Tu scendi dalle stelle", celebre brano delle feste amatissimo da grandi e piccini (Concerto di Natale)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:34:00 GMT)

Annie Lennox/ È la prima donna Cancelliere alla Glasgow Caledonian University (Concerto di Natale 2017) : Annie Lennox, fondatrice del gruppo Eurythmics, sarà fra i protagonisti del concerto di Natale, che quest'anno tornerà nell'Aula Paolo VII in Vaticano (Canale 5, ore 21.10)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:30:00 GMT)

PATTI SMITH/ L'esibizione in Vaticano accompagnata al pianoforte da sua figlia (Concerto di Natale 2018) : PATTI SMITH sarà fra i cantanti internazionali che questa sera si esibiranno nell'Aula Paolo VI in Vaticano nella serata dedicata al Concerto di Natale. Appuntamento alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:22:00 GMT)

LOLA PONCE/ Artista poliedrica ma anche blogger di successo (Concerto di Natale) : La cantante, attrice e modella argentina LOLA PONCE sarà protagonista nel 25° Concerto di Natale che si terrà nell’Aula Paolo VI in Vaticano e trasmesso su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:20:00 GMT)

IMANY/ La cantante francese presenta "There were Tears" (Concerto di Natale 2017) : IMANY sarà fra gli ospiti internazionali del concerto di Natale in vaticano. sul palco assisteremo alla presentazione di ""There were Tears" e al remake inglese di un inno dell'Avvento.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:19:00 GMT)