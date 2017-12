Natale | Coldiretti | spesa da 94 euro per famiglia a tavola | +9%

Sassari : successo per “A Natale mangiamo locale” di Coldiretti : successo per l’iniziativa ‘A Natale mangiamo locale’ organizzata dalla Coldiretti Nord Sardegna in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna. Centinaia di persone, tra giovani alunni delle scuole materne ed elementari, clienti dei mercati Campagna Amica Nord Sardegna e studenti universitari, hanno preso parte ai tanti incontri organizzati nelle scuole e nelle piazze della provincia di Sassari. Il progetto A Natale mangiamo locale è ...

Natale - Coldiretti/Ixe' 3 - 3 ore ai fornelli - 86% italiani a casa : Roma, 23 dic. (askanews) L'86 per cento degli italiani consumerà a casa propria o di parenti e amici il pranzo di Natale che richiede in media 3,3 ore di lavoro ai fornelli nelle famiglie. E' quanto ...

Terremoto - Coldiretti : “Senza casette -70% delle vendite a Natale - boom di solidarietà con prodotti terremotati in tavola” : Senza casette nei paesi svuotati, il crollo del 70% del mercato fa morire l’economia locale, con gli agricoltori e gli allevatori rimasti che per sopravvivere sono costretti a cercare canali alternativi dove vendere i prodotti salvati dalle macerie. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ su “La solidarietà sulle tavole del Natale” diffusa in occasione del mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma che ha ospitato le aziende ...

Natale - Coldiretti : “Regali last minute per 1 - 8 milioni di italiani” : Acquisti last minute per quasi 1,8 milioni di italiani che hanno atteso gli ultimi giorni prima del Natale per andare a caccia di regali da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ sulle nuove tendenze di quest’anno, nel far presente che il budget del 42% delle famiglie stara’ sotto i 100 euro, del 40% tra i 100 e i 300 euro e il resto destinera’ un importo superiore, con ...

Natale - Coldiretti : 10 - 2 milioni in vacanza ma l’80% resta in Italia : 10,2 milioni di Italiani hanno deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie e di fine anno con un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest’anno come meta dall’80% dei vacanzieri. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ per le partenze nelle festività di Natale dalla quale si evidenzia che la spesa media sarà di 412 euro per persona con un calo del 10% rispetto allo scorso anno. A ...

Natale. Coldiretti : Italia terza in Ue per shopping online - +16% su 2016 : Il nostro Paese è preceduto solo da Gran Bretagna con 260 euro e dalla Germania con 179 euro mentre in fondo alla classifica c'è la Polonia con 83 euro a famiglia

Coldiretti : 4.8 miliardi a spesa per imbandire le tavole di Natale e Capodanno : L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce piu’ importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,8 miliardi di euro, il 10% in piu’ dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare ...

Regali Natale - Coldiretti : per 15% degli italiani sono last minute : Per acquistare i Regali di Natale, il 15% degli italiani attende l'ultima settimana. A dirlo è un'indagine Coldiretti/Ixè, dalla quale si evidenzia che lo scorso anno erano il 24%, a conferma dell'...

Natale - Coldiretti : 1 su 3 regala cibo : 13.05 Il 30% degli italiani per Natale regalerà prodotti alimentari tipici. Lo afferma l'indagine di Coldiretti, che rileva un'attenzione particolare al made in Italy, per aiutare l'economia. L'indagine evidenzia che il 18% non farà regali di Natale. Quanto alla tredicesima, il 39% degli italiani la dedicherà agli acquisti di Natale, il 34% al pagamento di tasse,mutui,rate e ...

Natale - Coldiretti : "la tredicesima sarà spesa per il 34% in tasse e bollette" : ... da segnalare, e' anche " continua la Coldiretti " la preferenza accordata all'acquisto di prodotti Made in Italy per aiutare l'economia nazionale o garantire maggiori opportunita' di lavoro a ...