Natale al centro con i Giochi di Strada

Centro Italia - secondo Natale dopo il terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Vanno a fare shopping per Natale e dimenticano la figlia di due anni al centro commerciale : Mentre il centro commerciale era invaso dalla gente per la corsa al regalo last-minute, qualcuno ha notato una bambina di due anni aggirarsi tra sola tra i corridoi. La vigilianza ha cercato subito di richiamare l'attenzione dei...

Terremoto Centro Italia : “Le prime casette sono il più bel regalo di Natale” : “Questo secondo Natale da terremotati ci ha portato un po’ di speranza, la gente pian piano sta tornando perché sono state allestite le prime casette ed è un segnale importante per la nostra comunità. Il più bel regalo sotto l’albero”. Lo afferma, in una nota, la portavoce degli sfollati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera che ringrazia i sindaci per la loro determinazione “e vicinanza alla ...

Un Natale sotto zero in casette per il mare. Le speranze congelate dei terremotati del centro Italia : C'è la neve sui tetti e c'è il ghiaccio lungo le strade. Nelle zone terremotate è arrivato il secondo Natale dal sisma e tuttavia gli abitanti si sentono come precipitati in un villaggio estivo. Di quelli con casette leggere. Qui invece siamo a meno 8 gradi e in certe contrade si arriverà nei prossimi giorni a meno 15. "Hanno costruito le casette per il mare", dice Federica, della frazione di Sommati, a due passi da ...

Natale - raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre 220 vie del centro storico : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata della carta e del cartone. Per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del centro storico, Ama ha potenziato la […] L'articolo Natale, raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre ...

Pacco sospetto al mercatino di Natale/ Francoforte - paura terrorismo : area evacuata - centro blindato : Francoforte, Pacco sospetto al mercatino di Natale. paura terrorismo: area evacuata, centro blindato. Le ultime notizie sull'allerta scoppiato in Germania nelle ultime ore(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:24:00 GMT)

«Via i senzatetto dal centro di Como : a Natale offendono il decoro» : Il decoro, secondo il sindaco di Como Mario Landriscina, significa vietare l’accattonaggio, in centro città, alle persone povere e senza una casa. Per questo, a una manciata di giorni dal Natale, ha emesso un’ordinanza, valida 45 giorni, per impedire «l’occupazione di suolo pubblico», e in particolare dei «siti più redditizi del centro storico e delle aree di mercato», a quelli che «posizionano cartoni, espongono cartelli e animali ed ...

L'AQUILA : ''LA MAGIA DEL Natale'' - EVENTI TRA IL CENTRO E FONTE CERRETO : Concerti, laboratori per bambini, degustazioni, mercatini, spettacoli e visite guidate, tutte attività finalizzate anche ''a ridare fiducia ai tanti aquilani che hanno scelto di restare, ai ...

Previsioni Meteo - verso Natale all’insegna del GELO : sempre più freddo sull’Italia - non mancherà la NEVE al Centro/Sud : 1/29 ...

Santanchè Natale - se non hai visto il centrotavola della Daniela non hai visto nulla. E lo resuscita ogni anno : Arriva Natale e con esso il film “Una poltrona per due”, ma anche il bizzarro centrotavola di Daniela Santanchè: da due anni a questa parte, sul profilo Instagram della ex pasionaria di Forza Italia, ora reclutata nel partito guidato da Giorgia Meloni, non è Natale se non viene mostrata la belluria festiva per eccellenza. Si tratta di uno sbrilluccicante “villaggio natalizio”, traboccante di musichette inquietanti, lucine intermittenti, ...

Previsioni Meteo - forte ondata di freddo sull’Italia nella settimana di Natale : neve a quote bassissime al Centro/Sud : 1/32 ...

Tra Centro - Sud e Isole le Mostre di Natale : Mostre di Natale tra Centro, Sud e Isole, Fano, Roma, Catania, Acireale, Nuoro… Tutti gli appuntamento da non perdere con l’arte e la storia Darsi appuntamento in mostra? Perché non farlo tra Natale e Capodanno, approfittando di un bel momento di…Continua a leggere →

Gli appuntamenti di Natale al Centro Commerciale Campania di Marcianise. : In questi giorni di festa, come sempre, il Centro Commerciale ha pensato per i propri clienti. Eventi, spettacoli, tanto spazio per i bambini. Gli eventi. Il fitto programma per le festività natalizie avrà come protagonisti i Planet Funk, Cristina D'Avena & Gem Boy, Annamaria Barbera, Monica Sarnelli, ...