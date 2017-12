Napoli - gli auguri di de Magistris : 'Che sia un Natale di amore e di pace' : Il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato un post su Facebook per gli auguri di Natale: 'Care amiche e cari amici, lettrici e lettori, vi auguro con tutto il mio cuore Buon Natale, di armonia e pace.

Napoli - Natale al primo posto : gli azzurri più forti dei loro errori : È rifiorita la Grande bellezza del Napoli nonostante quei gravi errori dei difensori che avrebbero potuto deturparla. Due tiri della Sampdoria e due gol nel primo tempo: Reina partito...

Napoli - Natale al primo posto : battuta la Samp 3-2 - si fa festa : Il Napoli si fa un bel regalo di Natale battendo la Samp per 3-2 al San Paolo al termine di un match combattuto. Le reti tutte nel primo tempo, con gli azzurri che ribaltano un doppio svantaggio su...

Ritrovato l'albero di Natale rubato in Galleria Umberto I a Napoli - : "Sparicchio", così era stato soprannominato l'abete segato e poi nascosto probabilmente da alcuni ragazzini, è tornato al suo posto. La folla ha aiutato i giardinieri a issare l'albero natalizio

Sfide di Natale - poker Lazio al Crotone. Dirette : Napoli e Inter - stasera Juve-Roma : Le reti tutte nella ripresa: apre le marcature Lukaku, raddoppia Immobile, poi Lulic e Felipe Anderson.

Natale : a Napoli torna albero rubato : Napoli, 23 DIC - L'albero di Natale rubato torna nella Galleria Umberto a Napoli ed in tanti, napoletani e turisti, danno una mano ai giardinieri per fissarlo alla base. É così, con decine di mani che ...

Napoli - l'albero di Natale rubato torna il Galleria : Ogni anno la stessa storia. L'albero di Natale viene sistemato nella centralissima Galleria Umberto I a Napoli e poi, puntualmente viene rubato dagli scugnizzi dei Quartieri Spagnoli."Trovo incredbile che le forze dell'ordine non riescano a garantire una minima verifica - afferma a Skytg24 Francesco Borrelli dei Verdi - L'altra notte, quando l'hanno sistematto, siamo rimasti qui fino all'una di notte per ...

E' Natale - il tempo giusto per fare avverare i sogni del Napoli : Sarebbe un po' come parlargli di calciomercato, la parte di questo sport che il Professore considera più lontana dalla scienza, destinazione finale della sua pacifica rivoluzione. Una ragione per ...

Milano - Roma e Napoli Virtù (e vizi) d'Italia in un albero di Natale : Rubato l'albero di Natale in galleria Umberto I a Napoli. Non vedo la notizia. Non capisco perché stupirsi. Il fatto accade da sempre, basta piazzare l'abete e, nottetempo, spuntano i guappetti che se lo portano via, segandolo al tronco e lasciando i resti, vaso, qualche addobbo ultimo, la miseria di un'immagine più miserabile dei protagonisti. Guardie, vigili urbani, polizia, sono sempre altrove o se, presenti, dormono, ...

Napoli - Jorginho : 'Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo di Natale' : 'Il regalo che vorrei sotto l'albero? Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo'. Jorginho parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle sue speranze e delle ambizioni del Napoli. 'Siamo pronti ...

Napoli - anche quest'anno rubato l'albero di Natale in meno di 24 ore : anche quest'anno l'albero di Natale nella Galleria Umberto I di Napoli è stato rubato. L'atmosfera natalizia napoletana è stato interrotta proprio sul nascere. Sì, perché il simbolo natalizio questa volta è durato solo 24 ore e questa mattina la polizia municipale ha trovato solo il vaso riverso a terra. I ladri hanno infatti segato il tronco con una motosega e non hanno risparmiato neanche tutte le decorazioni e le palline. ...

Napoli - Jorginho : "Dura con la Samp. Campioni d'inverno? Il regalo di Natale" : Saranno in 45.000 domani pomeriggio al San Paolo per Napoli-Sampdoria, buona quindi la risposta di pubblico per un match che deve vedere gli azzurri tornare a vincere in campionato a Fuorigrotta. ...

Napoli - l'albero di Natale non dura neanche 24 ore : "Rubato dalle baby gang" : L’albero di Natale allestito ieri nella galleria Umberto I di Napoli è durato solo poche ore. neanche il tempo di posizionarlo che l’abete è stato segato e rubato nella notte. Le foto dello...

Napoli - albero di Natale rubato nella Galleria Umberto I : Napoli Furto di Natale a Napoli: l'albero nella Galleria Umberto I è stato segato e trafugato nella notte. L'albero era stato allestito su iniziativa del Bar Gambrinus ma stamattina la polizia ...