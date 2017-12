Natale : 10 cose da sapere sulla festa del 25 dicembre : Non c’è solo la tradizione cristiana. Come quasi tutte le feste comandate, anche dietro al Natale ci sono un rito o una credenza antichi. La data di nascita di Gesù, per esempio, è vicina ai festeggiamenti pagani per il sole. Babbo Natale non è sempre esistito e anche sull’abete e l’agrifoglio ci sono versioni diverse da nazione a nazione. Natale Il significato letterale è nascita. Ovviamente per la tradizione cristiana è il giorno della nascita ...

Regali di Natale - ecco sette idee “sciccose” per gli irriducibili dell’auto : Con le feste natalizie non c’è forse tutto il tempo per mettere in pratica le speciali idee-regalo proposte dal portale Wired e dedicate agli appassionati d’auto più irriducibili, ma vale in ogni caso la pena vederle in rassegna: si tratta di sette proposte anche piuttosto costose, naturalmente, ma che hanno il pregio di centrare in pieno attenzione ed emozioni di chi respira… a quattro ruote. Del resto, come aggiunge il popolare sito americano, ...

Vacanze di Natale - 7 cose da fare se resti in città con i bimbi : Se non siete di Milano, sicuramente anche nella vostra città o in quelle vicine troverete degli spettacoli adatti a tutta la famiglia. SCULTURE DI LEGO (ROMA) Fino al 28 gennaio, al Palazzo degli ...

Roma : le cose da sapere su “Spelacchio” - l’albero di Natale più discusso del 2017 : Grande attenzione (e critiche) ha suscitato nei giorni scorsi l’albero di Natale al centro di Piazza Venezia a Roma, a cui il web ha assegnato l’appellativo “Spelacchio“: in merito si è espressa anche Pefc Italia, l’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di ...

Siete ancora in tempo per fare i regali di Natale con Amazon Prime. 15 cose da comprare adesso per il 24 : Colori di tono e stili di accompagnamento provenienti da tutto il mondo, potente suono e funzioni utili per esercitarsi come Metronomo e Duo mode. 61 tasti per un totale di 120 colori suoni con ...

5 cose che possiamo fare solo a Natale - senza sensi di colpa : Il periodo natalizio è come una lunghissima domenica: possiamo stare per giorni in pigiama, a guardare serie tv in streaming e mangiare schifezze, senza sentirci in colpa. 5. Mettere in pausa la ...

Cosenza : Comune - acceso l'albero di Natale sull'isola pedonale : Sarà un cartellone ricco ed articolato che spazierà dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalle mostre alla moda, dai laboratori creativi ed interattivi per i bambini alla presentazione di libri, ...

5 cose per cui siamo già stufi del Natale. A novembre : Se il lancio dell’argomento polemico nelle conversazioni tra conoscenti fosse una disciplina olimpica, molti sarebbero medaglia d’oro di oratoria. Lamentarsi è uno sport nazionale, e ci sono occasioni che, volente o nolente, scatenano il Carlo Freccero che è in noi: tutto ciò che che riguarda il Natale è tra queste. Il risultato è che, a oltre 30 giorni dalla data, siamo già stufi come se fosse l’Antivigilia. All’elenco ...

15 cose che trovate da Ikea per addobbare al meglio (e a poco prezzo) la vostra casa per il Natale : Natale è da sempre la festa che più di tutte stuzzica il nostro lato creativo: luci, decorazioni, colori e il profumo dei dolci in forno regalano alla nostra casa quell'atmosfera speciale e quel calore che ci permette di allontanarci dai ritmi frenetici della vita quotidiana.Alberi di Natale, palline colorate, ghirlande da appendere alla porta e candele profumate. Ma anche luci a forma di stelle, stampi per biscotti, tovaglie e ...