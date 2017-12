Napoli | Hamsik | “Contento per aver superato Maradona”

Napoli - 116 volte Hamsik : Napoli, 24 dicembre 2017 - Dalla Sampdoria alla Sampdoria : Marek Hamsik ha chiuso un cerchio, visto che la sua rete numero 116 in maglia azzurra , quella che gli ha permesso di superare Maradona in ...

Napoli-Sampdoria 3-2 - vetta difesa : e Hamsik stacca Maradona : NAPOLI - È stata una battaglia, spettacolare nel primo tempo e nervosa nella ripresa. Il Napoli ne è però uscito indenne e con un preziosissimo bottino, premio meritato per la sofferta vittoria (3-2) ...

Napoli-Sampdoria 3-2 : Allan - Insigne e Hamsik ribaltano Giampaolo. Marek supera Maradona. GOL E HIGHLIGHTS : Napoli-Sampdoria 3-2 2' Ramirez (S), 16' Allan (N), 27' Quagliarella (S), 34' Insigne (N), 39' Hamsik (N) Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Rui; Allan, Jorginho (56' Diawara), Hamsik (...

Napoli - Hamsik supera Maradona : 'Non mi rendo conto di ciò che ho fatto' : Dopo il successo, mentre i compagni si godevano i saluto del pubblico nell'ultima partita casalinga dell'anno, lo stesso Hamsik ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport. ...

Napoli - Hamsik : 'Vinto soffrendo - vittoria che vale doppio' : Marek Hamsik ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Premium Sport : 'Record? L'importante è che abbiamo vinto soffrendo, questa vittoria vale tantissimo, ha perso anche l'Inter e quindi vale doppio. vittoria molto pesante, abbiamo speso tante energie mentali ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

