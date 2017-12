Napoli | gli auguri di de Magistris | ' Che sia un Natale di amore e di pace'

Napoli - Natale al primo posto : gli azzurri più forti dei loro errori : È rifiorita la Grande bellezza del Napoli nonostante quei gravi errori dei difensori che avrebbero potuto deturparla. Due tiri della Sampdoria e due gol nel primo tempo: Reina partito...

Napoli. Pregiudicato ferito in un agguato - era in auto con la famiglia : Un Pregiudicato di 35 anni è stato ferito poco fa a Ponticelli tra via Cupa Vicinale Pepe e via Botteghelle, mentre era bordo della sua autovettura con la famiglia. L'uomo, che ha precedenti per reati ...

Pagelle/ Napoli Sampdoria (3-2) : i voti della partita. Allan il migliore nel giorno di Hamsik (Serie A) : Pagelle Napoli Sampdoria: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori al San Paolo per la partita della 18^ giornata (23 dicembre). Vittoria partenopea in rimonta

Napoli - Sarri : "Juve-Roma? Meglio stare con mia mamma. Brava Samp" : "Una partita ricca di episodi non favorevoli, come la splendida punizione in avvio, il rosso a Mario Rui e il calcio di rigore contro. Il ritmo di entrambe nel primo tempo è stato folle, poi siamo ...

Serie A - Icardi sbaglia - l'Inter cade ancora. Il Napoli vince in rimonta : TORINO - Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter che dopo l'1-3 casalingo contro l' Udinese cade sul campo del Sassuolo e precipita a -5 dalla vetta. Il primo sussulto del match è a firma Skriniar ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Goal storico per Hamsik : superato Maradona - 116 reti con la maglia del Napoli [VIDEO] : Marek Hamsik è ufficialmente il miglior marcatore della storia del Napoli. Il centrocampista slovacco dopo aver realizzato il Goal numero 115 nel match con il Torino, con la Sampdoria ha siglato la rete numero 116 superando il mito Diego Armando Maradona. Un sigillo importante per il Napoli che ha chiuso il primo tempo con i blucerchiati in vantaggio per 3-2. Proprio con la Sampdoria, Hamsik aveva segnato il suo primo Goal con la maglia del ...

Napoli-Sampdoria 1-2 | Diretta Quagliarella segna su rigore : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la...

Poker della Lazio al Crotone Napoli-Samp 1-2 : Quagliarella su rigore | Inter-Sassuolo 0-0 : Le reti tutte nella ripresa: apre le marcature Lukaku, raddoppia Immobile, poi Lulic e Felipe Anderson.

Probabili formazioni/ Napoli Sampdoria : quote - ultime novità live. Gli assenti (18a giornata Serie A) : Probabili formazioni Napoli Sampdoria: quote, ultime novità live (18a giornata Serie A). I partenopei tornano in campo dopo la vittoria in Coppa contro l'Udinese

Napoli-Samp : Zapata convocato - ma non è al meglio : Bogliasco - Più Caprari di Zapata. Ma la scelta definitiva è rimandata alla mattinata, a poche ore dal match contro il Napoli. Giampaolo arriva alla sfida del San Paolo con la formazione ben disegnata ...

17enne accoltellato a Napoli - aggressori sotto protezione. Nascosti e accuditi dalle famiglie : così i grandi tutelano i baby criminali : Hanno imparato la prima regola «di chi fa il fatto brutto»: mettere la testa sotto la sabbia, aspettare che il vento cominci a buttare da un'altra parte, prima di uscire...

Calciomercato Napoli/ News - Rui Patricio vuole gli azzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultima notizia legata al mondo azzurro: il portiere lusitano Rui Patricio vuole assolutamente vestire la maglia dei campani, è pronto il post Pepe Reina.

Napoli - Jorginho : "Vogliamo il titolo di campioni d'inverno" : Se sto facendo bene il merito è dei miei compagni che mi aiutano tanto: in effetti, essendo uno sport di squadra, non potrebbe essere altrimenti.'' Secco e pragmatico Jorginho , fresco di compleanno: ...