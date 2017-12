Napoli | fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai tre complici

Napoli - 17enne accoltellato dalla baby gang : fermato il primo aggressore - ha 15 anni : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo ...

Napoli - paura in una scuola media di Chiaia : 13enne fermato con un coltello in classe : Gli agenti di Chiaia della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti presso una scuola secondaria di primo grado nel quartiere Chiaia poiché un ragazzino di appena 13 anni è stato sorpreso dagli ...

Movida violenta a Napoli - fermato minorenne coinvolto nella sparatoria ai Baretti : Un'ordinanza di custodia in un istituto penale minorile è stata emessa dal Gip del Tribunale penale minorile a carico di un minorenne , F.G., coinvolto nei fatti dello scorso 19 novembre quando nel ...

Napoli - movida violenta ai baretti - fermato presunto autore della sparatoria : è un ventenne figlio di un boss : È stato fermato e condotto in questura il presunto autore degli spari nella zona dei baretti di Chiaia, nel cuore della movida napoletana. Oggi pomeriggio era previsto un interrogatorio...

Napoli - fermato con 5 - 1 kg di eroina a Capodichino : arrestato : Roma, 21 nov. (askanews) La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato a Capodichino un cittadino di origine tanzaniana di 53 anni, utilizzato come corriere della droga, che aveva occultato nel ...

Napoli choc : 13enne accoltellato - fermato ragazzino di undici anni : Un 13enne napoletano è stato accoltellato mentre si trovava su via Foria, all'altezza degli uffici del Giudice di pace. L'episodio è accaduto poco dopo le 15.30, il minorenne è stato soccorso all'...

Chievo-Napoli - Sarri : “Ci è mancato il colpo. Hamsik? È in crescita”. Maran : “Abbiamo fermato una corazzata” : Chievo-Napoli, Sarri: “Ci è mancato il colpo. Hamsik? È in crescita”. Maran: “Abbiamo fermato una corazzata” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Napoli, Sarri: “CI È mancato IL COLPO” – Nel post partita di Chievo–Napoli, il tecnico partenopeo Maurizio Sarri è apparso contento della prestazione e fiducioso ...