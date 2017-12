Napoli | fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai tre complici

Napoli - 17enne accoltellato : fermato il primo della baby gang : fermato uno degli autori del ferimento del 17enne accoltellato in via Foria, a Napoli , lo scorso 18 dicembre. Si tratta di un 15enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di ...

A Napoli è stato fermato un ragazzo di 15 anni - accusato di avere accoltellato un diciassettenne : Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli con l’accusa di tentato omicidio per avere aggredito, con diverse coltellate alla gola e al torace, un diciassettenne lo scorso 18 dicembre. Stando alle informazioni raccolte finora, l’adolescente The post A Napoli è stato fermato un ragazzo di 15 anni, accusato di avere accoltellato un diciassettenne appeared first on Il Post.