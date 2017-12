Napoli e Juve ridono | Milano piange

Juve e Napoli - lo scudetto è un affare solo per loro? : Fatta eccezione per il pareggio contro l'Inter e la dolorosa sconfitta interna contro la Juve, che nell'economia del campionato rischia di pesare come un macigno sulle spalle degli azzurri. Insigne e ...

Corsa a due - la Juve soffre ma batte la Roma e tiene il passo del Napoli : La sfida scudetto ora sembra un affare tra loro. I bianconeri hanno il torto di non chiudere il match e rischiano grosso nel finale Fuga a due. La Juventus resta incollata al Napoli. batte e stacca la ...

La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

La Juventus batte la Roma 1-0 Bianconeri a meno 1 dal Napoli : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Juventus: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic Roma: Alisson, ...

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Benatia decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria, mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri, che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ...

La Juventus non molla il Napoli : l'ex Benatia piega 1-0 la Roma : La Juventus di Massimiliano Allegri risponde al Napoli di Maurizio Sarri, batte per 1-0 una diretta concorrente al titolo come la Roma di Eusebio Di Francesco e si posiziona a quota 44 punti, a meno uno dagli azzuri. Mattatore dell'incontro è stato uno dei tanti ex della partita, il difensore marocchino Medhi Benatia che al 19' ha risolto la partita con una doppia conclusione in mischia su calcio d'angolo battuto da Pjanic. La ...

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Matuidi decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ultime ...

La Juventus batte la Roma 1-0 Bianconeri a meno 1 dal Napoli : Vince la Juventus. I bianconeri battono la Roma grazie ad un gol dell'ex Benatia. Partita ricca di occasioni da gol. Una tra versa per parte: Florenzi e Pjanic. Occasione colossale per Shick nel...

Napoli - Sarri : "Juve-Roma? Meglio stare con mia mamma. Brava Samp" : "Una partita ricca di episodi non favorevoli, come la splendida punizione in avvio, il rosso a Mario Rui e il calcio di rigore contro. Il ritmo di entrambe nel primo tempo è stato folle, poi siamo ...

Sfide di Natale - poker Lazio al Crotone. Dirette : Napoli e Inter - stasera Juve-Roma : Le reti tutte nella ripresa: apre le marcature Lukaku, raddoppia Immobile, poi Lulic e Felipe Anderson.

Calcio - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : Juventus e Roma - sfida al vertice sotto l’albero! Pericolo Samp per il Napoli : Il meglio arriva alla fine. Juventus e Roma si sfidano sabato 23 dicembre nel posticipo prenatalizio del 18° turno del campionato di Serie A 2017-2018 in un match che ha il sapore di una sfida scudetto tra due squadre in grado finora di fare il vuoto rispetto al resto della comitiva insieme al Napoli e all’Inter e di concedersi un Natale ad alta quota, a prescindere dall’esito del confronto. I bianconeri stanno attraversando un ...

Juventus vs Genoa : Razzismo vs Napoli : Per vincere partite come queste, bisogna battere l'ignoranza radicata e temo che le nostre generazioni non riusciranno ad assistere a spettacoli migliori". Vuoi essere sempre aggiornato ? Indirizzo ...

Napoli - Koulibaly : "Vogliamo lo scudetto. La Juventus non è la squadra da battere" : ...

Campionato avvincente : Juve seconda a -1 dal Napoli : Tris bianconero a Bologna. La Juve scavalca l’Inter e si porta a 41 punti, una lunghezza sotto la capolista Napoli. Pjanic a segno su punizione al 27′, raddoppio di Mandzukic al 36′, chiude la partita Matuidi al 64′. Dybala in…Continua a leggere →