Napoli | Arturo vittima di una baby-gang Preso un 15enne

Napoli : le immagini della baby gang che ha accoltellato Arturo (LaPresse) : Sono state diffuse dalla Polizia di Stato le immagini degli impianti di videosorveglianza di via Foria, dove il 18 dicembre scorso è stato accoltellato il 17enne Arturo. E' stato fermato questa ...

Napoli - fermato un 15enne per l'accoltellamento del giovane Arturo. Polizia : "Non crediamo appartenga a un clan" : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla Polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria. Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le ...

17enne accoltellato a Napoli/ Arturo - video baby gang in azione : fermato 15enne - caccia ai complici : Napoli, 17enne accoltellato alla gola: video baby gang in azione contro Arturo. fermato un 15enne: è accusato di tentato omicidio. Ora si cercano i complici. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:01:00 GMT)

Napoli - fermato quindicenne. 'Era nella baby gang che ha accoltellato Arturo - 17 anni' : Napoli Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli con l'accusa di aver tentato di uccidere Arturo, il diciassettenne accoltellato lunedì 18 dicembre in via Foria. Le indagini ...

I coetanei di Arturo : 'Noi scippati - picchiati e rapinati a Napoli. Chi sopravvive è fortunato' : Stessa età di Arturo, 17 anni. Racconta, con un filo di voce: 'Mi hanno scippata in piazza Medaglie d'Oro e, per tutta l'estate, ho avuto paura'. Stesse scene di violenza: 'Senza un perché. Anche io ...

Napoli - studenti in piazza per il 17enne accoltellato : 'Arturo non mollare' : Sono quasi un migliaio i ragazzi e le ragazze che questa mattina si sono messi in marcia da piazza Miracoli per manifestare tutta la loro vicinanza ad Arturo. Solo quattro giorni fa il giovane 17enne ...

Arturo - il ragazzo accoltellato a Napoli : 'Ho paura - a Natale voglio un giubbotto antiproiettile' : È molto provato Arturo, stanco e sofferente, ma non ha perso il sorriso nonostante il dolore provocato dalle profonde ferite e dai tubi di drenaggio infilati nei tagli alla gola e al polmone che ...

