Napoli | 17enne accoltellato | fermato il primo della baby gang

Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai tre complici : Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio è stato fermato a Napoli per il ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola ed in altre parti del corpo. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane e le immagini di alcune telecamere

Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai tre complici : Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio è stato fermato a Napoli per il ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola ed in altre parti del corpo. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane e le immagini di alcune telecamere

Napoli - 17enne accoltellato dalla baby gang : fermato il primo aggressore - ha 15 anni : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo ...

17enne accoltellato a Napoli - aggressori sotto protezione. Nascosti e accuditi dalle famiglie : così i grandi tutelano i baby criminali : Hanno imparato la prima regola «di chi fa il fatto brutto»: mettere la testa sotto la sabbia, aspettare che il vento cominci a buttare da un'altra parte, prima di uscire...

17enne accoltellato - corteo a Napoli : 12.16 corteo degli studenti a Napoli per solidarietà nei confronti del 17enne liceale accoltellato lunedì scorso da 4 persone non ancora identificate. All' iniziativa partecipano il sindaco De Magistris,assessori,consiglieri comunali,sindacati, associazioni, il sottosegretario alla Giustizia,Migliore. Ad aprire il corteo, partito da Piazza dei Miracoli,uno striscione con scritto "Alla violenza risponde la sapienza,all'attacco vile l'impegno ...

Napoli - studenti in piazza per il 17enne accoltellato : 'Arturo non mollare' : Sono quasi un migliaio i ragazzi e le ragazze che questa mattina si sono messi in marcia da piazza Miracoli per manifestare tutta la loro vicinanza ad Arturo. Solo quattro giorni fa il giovane 17enne ...

'Arturo non mollare' : migliaia di studenti di Napoli in piazza per il 17enne accoltellato : Sono quasi un migliaio i ragazzi e le ragazze che questa mattina si sono messi in marcia da piazza Miracoli per manifestare tutta la loro vicinanza ad Arturo. Solo quattro giorni fa il giovane 17enne ...

Napoli - il 17enne massacrato dal branco è stato ascoltato dai magistrati : Gli inquirenti hanno ascoltato Arturo, il ragazzo di 17 anni aggredito lunedì pomeriggio a via Foria da un branco di giovanissimi che l'hanno ridotto in fin di vita. Il giovane, operato...

Liceale 17enne accoltellato a Napoli : «Erano in quattro coi cappucci - un mingherlino il più feroce di tutti» : «Li ho visti circondare Arturo, li ho visti picchiarlo, ma solo quando ho urlato e loro sono fuggiti via ho visto il sangue, tanto sangue. Allora ho cercato di bloccare un'auto per...

Liceale 17enne accoltellato a Napoli : 'Erano in quattro coi cappucci - un mingherlino il più feroce di tutti' : 'Li ho visti circondare Arturo, li ho visti picchiarlo, ma solo quando ho urlato e loro sono fuggiti via ho visto il sangue, tanto sangue. Allora ho cercato di bloccare un'auto per farlo portare in ...

Baby gang - Napoli prova a reagire : dal liceo del 17enne accoltellato il grido di rivolta : «Arturo siamo tutti con te»: si ribellano gli studenti del liceo Cuoco, e, all?ingresso delle due sedi dell?istituto sistemano un grande striscione per esprimere il loro...

Napoli - venti coltellate a un 17enne liceale. La mamma : 'Volevano ucciderlo solo per farsi forti con un boss' : L'ultimo colpo glielo hanno inferto alla gola, doveva essere quello mortale che avrebbe portato via la vita a un ragazzino di diciassette anni colpevole solo di essere finito nel mirino di quattro ...

Napoli - lunedì rosso sangue : 17enne accoltellato alla gola in strada - è grave : di Melina Chiapparino Un 17enne napoletano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco. Il minorenne è stato accoltellato alla schiena e alla gola mentre si trovava su via Foria, all'...

Napoli - lunedì rosso sangue : 17enne accoltellato alla gola in via Foria - è grave : Un 17enne napoletano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco. Il minorenne è stato accoltellato alla schiena e alla gola mentre si trovava su via Foria,...