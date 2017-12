Napoli | 116 volte Hamsik

Goal storico per Hamsik : superato Maradona - 116 reti con la maglia del Napoli [VIDEO] : Marek Hamsik è ufficialmente il miglior marcatore della storia del Napoli. Il centrocampista slovacco dopo aver realizzato il Goal numero 115 nel match con il Torino, con la Sampdoria ha siglato la rete numero 116 superando il mito Diego Armando Maradona. Un sigillo importante per il Napoli che ha chiuso il primo tempo con i blucerchiati in vantaggio per 3-2. Proprio con la Sampdoria, Hamsik aveva segnato il suo primo Goal con la maglia del ...