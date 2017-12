Montagna | escursionista in difficoltà recuperato da Sats e Pegaso 

Incidenti Montagna : morto un escursionista caduto sul Grignone : Domenica pesante dal punto di vista degli Incidenti in montagna, soprattutto nel Lecchese. Stamattina era infatti stato ritrovato il corpo senza vita di un escursionista nella zona dell’Alpe Paglio, mentre oggi pomeriggio ha perso la vita all’ospedale Manzoni di Lecco anche un 50enne – proveniente dalla provincia di Pavia – precipitato in mattinata sul Grignone, nella zona del rifugio Bietti. In gravi condizioni, era ...

Montagna - scivola e si ferisce : soccorso escursionista : soccorso un escursionista scivolato per 40 metri sulla neve. Alle 12.15 circa l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Vallone della teleferica, che congiunge il Rifugio Scalorbi al Rifugio Fraccaroli sul Monte Carega, dove un escursionista era scivolato sulla neve. Un trentatreenne, di Montecchio Maggiore (Vi) era salito dal vajo opposto assieme agli amici, attrezzati per muoversi in ambiente invernale, ma, una volta ...

Incidenti in Montagna : trovato morto escursionista disperso : Rinvenuto il corpo senza vita dell’escursionista 50enne disperso da ieri sera nella zona dell’Alpe Paglio: impegnati nelle ricerche una trentina di tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone (Premana, Vervio e Barzio) del Soccorso alpino. L’uomo non indossava né ciaspole, né ramponi. L'articolo Incidenti in montagna: trovato morto escursionista disperso sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente Montagna - escursionista morto nel Bresciano : Un escursionista disperso dalle 19 è stato trovato senza vita sul Dosso Alto, nella zona del Monte Maniva, nel Bresciano. Le operazioni di recupero del cadavere sono state effettuate ai piedi di un ...

Incidenti Montagna - morto escursionista : 00.46 Un escursionista disperso dalle 19 di questa sera è stato trovato senza vita sul dosso alto, nella zona del monte Maniva nel Bresciano. Sono in corso le operazioni di recupero del cadavere ai piedi di un canalone lungo il quale l'escursionista è scivolato.

Incidenti in Montagna : escursionista muore cadendo sulle Alpi Apuane : Un escursionista ha perso la vita a causa delle ferite riportate cadendo per circa 200 metri su un costone di ghiaccio sulla Pania della Croce sulle Alpi Apuane: sul posto è intervenuto Il Soccorso Alpino e speleologico della Toscana e il 118. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito l’utilizzo dell’elicottero. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista muore cadendo sulle Alpi Apuane sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : escursionista disperso nel Bresciano ritrovato senza vita : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - E' stato ritrovato stamattina senza vita il corpo dell’escursionista di 46 anni di Venezia disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Dopo avere perlustrato i luoghi in cui si presumeva potesse essersi diretto, sono state rilevate

Incidenti in Montagna : trovato morto escursionista disperso nel Bresciano : E’ stato rinvenuto stamattina il corpo senza vita dell’escursionista 46enne disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Hanno partecipato alle ricerche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, in collaborazione con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza. L’uomo sarebbe scivolato lungo il pendio sull’erba ghiacciata per poi cadere per una ...

Incidenti Montagna : escursionista muore su Maiella : Un escursionista e’ morto in una zona montuosa al confine fra le province di Pescara e Chieti. Un altro e’ rimasto ferito. Una terza persona e’ stata recuperata in buone condizioni. Sul posto al lavoro senza sosta uomini dei vigili del fuoco, 118, e soccorritori delle altre forze dell’ordine. Il ferito e’ stato trasferito all’ospedale di Chieti. Al momento non si conosce l’identita’ ...

Incidenti Montagna : recuperato escursionista sul Col Nudo : Il Soccorso Alpino della Valcellina e’ intervenuto nel pomeriggio per soccorrere un escursionista presso Casera Ditta, nel gruppo del Col Nudo, in comune di Erto (Pordenone). Su chiamata al centro operativo regionale, dalle squadre che si trovavano gia’ in zona per un’esercitazione nei pressi di Passo Sant’Osvaldo, sono saliti sull’elicottero della Protezione Civile due tecnici di elisoccorso, di cui uno medico e ...

Montagna : ritrovato il corpo dell’escursionista disperso sul Moncenisio : Il corpo dell’escursionista disperso al Colle del Moncenisio da domenica scorsa è stato ritrovato questa mattina tra la strada statale e il bordo del lago del Moncenisio, a monte della diga in territorio francese: alle ricerche hanno partecipato il corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Peloton de la Gendarmerie de Haute Montagne ...

Incidente in Montagna sopra al Lago di Como - morto escursionista : Milano, 26 ott. (askanews) Un uomo di 30 anni, di origini pugliesi ma residente a Como, è morto ieri pomeriggio durante un'escursione nei boschi sopra Brienno, comune affacciato sul Lario. L'Incidente ...