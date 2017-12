: Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme… - augustoillu : Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme… - diegomartone : Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme… - paolocoa : FQ-Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse nor… - marcotombesi : Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme… - Cascavel47 : Minorenni all’inferno: tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Diversamente da quanto dichiarato alcuni mesi fa, la Prefettura di Imperia non è ancora riuscita a rispettare gli impegni presi con il Garante dell’Infanzia e, a quattro mesi dallo sgombero del centro di transito informale per donne e bambini autofinanziato dalla Caritas, acontinua a essere violata la legge Zampa: manca completamente un luogo dedicato alla protezione dei minori. Intanto calano le temperature, mentre le persone in transito bloccate alla frontiera (in maggioranza sudanesi, etiopi ed eritrei) non fanno che aumentare. E nonostante il freddo molti si accampano suldelRoya. “Quasi la metà di quelli che stanno sulsono– denuncia Christian Papini di Caritas Intemelia – ma ci sono anche tante ragazze e nuclei con bambini molto piccoli”. A rilanciare l’allarme sulle condizioni di vita estreme sono le organizzazioni non ...