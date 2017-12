: RT @Prolassata: Visto che sui diritti umani ti ci sei giocato la carriera, ora che per la violazione degli stessi si evacuano i campi di co… - xabier2013 : RT @Prolassata: Visto che sui diritti umani ti ci sei giocato la carriera, ora che per la violazione degli stessi si evacuano i campi di co… - il_Conte78 : RT @Prolassata: Visto che sui diritti umani ti ci sei giocato la carriera, ora che per la violazione degli stessi si evacuano i campi di co… - Prolassata : Visto che sui diritti umani ti ci sei giocato la carriera, ora che per la violazione degli stessi si evacuano i cam… - NincoNnco : @liviomaretti @sempregeneroso L'ex compagno Minniti deve aver venduto l'anima a Soros&C........Non diventa MI se no… - noth2loos : @erretti42 @OmbrettaBuzzi @orfini @emmaincorsivo @tomasomontanari giusto. potrei dirti che provi a sviare.. ;) ma p… -

Il ministro dell'Internosu Repubblica,esulta: "In seiabbiamo fermato gli" e " creato il primo corridoio umanitario della storia" attaverso il quale "nel 2018 fino a 10 mila profughi potranno raggiungere senza rischi l'Europa in aereo". Sullo Ius soli "purtroppo ci siamo mossi troppo tardi" ma "la riforma è necessaria,deve restare all'ordine del giorno".Contro il terrorismo islamico, spiega, è stato molto efficace lo strumento del "rimaptrio per motivi di sicurezza nazionale".(Di domenica 24 dicembre 2017)