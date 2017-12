Milano | tentano di rapire la figlia che vuole farsi suora Arrestati padre e fratello

Milano - tentano di rapire la figlia che vuole farsi suora : arrestati padre e figlio : Le hanno somministrato un sonnifero e tentato di farla salire in auto per portarla ad Avellino. Ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e ad attirare...

Milano - rubano auto e tentano di investire carabinieri : trovati e arrestati dopo un anno : Milano Hanno rubato l'auto a una donna e l'hanno rapinata, poi hanno tentato di investire i carabinieri che hanno cercato di fermarli. I fatti risalgono alla notte tra il 31 dicembre 2016 e il 1° ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Questa sera la terza giornata : Modena e Perugia tentano la fuga - domani la risposta di Civitanova a Milano : Questa sera si torna in campo per la terza giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Primo turno infrasettimanale della stagione e spettacolo annunciato con alcuni incontri davvero interessanti. Modena e Perugia vogliono proseguire la propria corsa in testa alla classifica ma Questa volta saranno attese da due impegni da non sottovalutare. I Canarini scenderanno in campo al PalaPanini per affrontare ...

Milano - tentano di rapire tre bambini all’oratorio : due arresti : I carabinieri sono intervenuti domenica pomeriggio al bar della parrocchia, chiamati da alcuni genitori. Una 34enne originaria del Kenya avrebbe afferrato tre ragazzini cercando di portarli fuori, mentre il fratello 38enne la aspettava per aiutarla

