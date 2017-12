Milan | Mirabelli si prende le colpe | ' Sono io il responsabile | le critiche vanno rivolte

Retroscena Milan - situazione drammatica : Bonucci “conta” più di Gattuso e Mirabelli - la decisione sul ritiro è ridicola - ecco cosa servirebbe ai rossoneri : Il Milan è alla deriva ed anche le decisioni della società adesso fanno riflettere. Lascia quantomeno perplessi la scelta di sospendere il ritiro della squadra dopo una sola settimana che ha portato ad un flop clamoroso, ed il 27 si torna in campo per il derby. Solitamente i ritiri vengono interrotti per una reazione positiva delle squadre e prolungati nel caso in cui tale reazione non arrivi. In questa occasione però è stato fatto il contrario. ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : pronto un doppio colpo per gennaio Video : Il #Milan ha veramente deluso in questa prima parte di stagione; la squadra non ha mai convinto a livello di gioco e l'obiettivo principale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League pare ormai un miraggio. La squadra rossonera, infatti, è molto lontana dalle prime quatto in classifica e l'obiettivo minimo ora diventa la qualificazione all'Europa League. Montella è stato esonerato, ma il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha ...

Mirabelli - progetto Milan richiede tempo : E' un Massimiliano Mirabelli sconsolato quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta la sconfitta del Milan contro l'Atalanta a S. Siro. "La contestazione? Mi pare logico che alla fine si ...

Milan - Mirabelli : 'Contestazione? Ci sta. Il nostro progetto richiede tanto tempo. Le colpe sono tutte mie' : Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta, l'ennesima della stagione: 'Cosa è emerso dal confronto del dopo partita? Tutti i post partita vengono seguiti da dei confronti con il mister e con Fassone: ...

Milan - Mirabelli si prende le responsabilità : poi parla di mercato e della posizione di Gattuso : Brutta sconfitta per il Milan contro l’Atalanta, situazione sempre più difficile per i rossoneri. Ecco l’analisi di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport. Su gennaio e il mercato: “Oggi non pensiamo a gennaio per il mercato, vorremmo arrivare a gennaio con qualche vittoria. Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi domenica scorsa, lo facciamo ancora. Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche ...

Milan-Donnarumma : Mirabelli - Raiola? I conti alla fine - : La squadra è ben isolata da quello che è il mondo esterno, non ci facciamo condizionare da queste cose ". Il dirigente ha poi aggiunto: " La squadra sta lavorando sodo, sappiamo le nostre difficoltà, ...

Milan - l’agente di Jankto a Milanello : incontro con Mirabelli : Milan, l’agente di Jankto a Milanello: incontro con Mirabelli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, L’AGENTE DI Jankto A MilanELLO – Il Milan in pressing su Jakub Jankto. Il centrocampista dell’Udinese piace da tempo a Massimiliano Mirabelli. Già gennaio potrebbe arrivare l’assalto decisivo. Il ventunenne ceco è stato cercato ...

Calciomercato - l’agente Riso avvistato a Casa Milan : chiacchierata con Mirabelli - ecco di chi si è parlato : Il Milan continua la preparazione in vista dell’importante sfida con l’Atalanta, in programma sabato alle 18. La società ha deciso di concedere una serata di ‘tregua’ dal ritiro per vedere famiglia e parenti. Nel frattempo si comincia a pensare al mercato di gennaio, dove nonostante le smentite, qualcosa verrà fatto. Come riportato da ‘Sky Sport’, oggi l’agente Riso ha fatto visita a Casa Milan e ha ...

L'ag. di Jankto a Milanello : incontro con Mirabelli : Ritiro del Milan in pausa, a Milanello c'è spazio anche per qualche vertice di mercato: come riferito da Sky Sport il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha incontrato Giuseppe Riso , agente tra gli altri di Jakub Jankto .

Mirabelli via dal Milan? Il ds potrebbe essere il prossimo rossonero a pagare Video : A quasi un mese di distanza dall'esonero di Vincenzo Montella [Video], la situazione del #Milan non è ancora migliorata, anzi: nelle prime uscite di Gennaro Gattuso sulla panchina, molti prevedevano una partenza in discesa con 9 punti facili contro le piccole del campionato, ma l’ex mediano ha rimediato solo 4 punti in 3 partite contro Benevento, Bologna e Hellas Verona, con nel mezzo anche la sconfitta con il Rijeka in Europa League, partita ...

Milan : ecco come Sacchi demolisce i giocatori rossoneri - Fassone e Mirabelli Video : Il #Milan di Gattuso è gia' passato alla storia. E non in senso positivo, ma per essere quello che ha regalato al Benevento il primo punto della sua storia in #Serie A con un gol di testa del portiere dei sanniti, Alberto Brignoli, a tempo scaduto. Non esattamente un grande privilegio, per quanto frutto del caso in una stagione comunque travagliata. Ci sono altri Milan che, invece, negli almanacchi ci resteranno per ciò che hanno saputo vincere ...

Milan - calciomercato massacrato - Fassone e Mirabelli “crocifissi” : tutti bravi a parlare adesso… : Il Milan della nuova era cinese, ha iniziato con un piglio pessimo. Una stagione ricca di guai in campo e fuori. La società non dà garanzie, l’Uefa lo sottolinea ampiamente e per quanto concerne il calcio giocato meglio soprassedere, i sogni di Champions League vanno pian piano naufragando. Finito qui? Non proprio, anche Donnarumma fa un po’ disperare i rossoneri, una situazione tutta in divenire. In questo scenario non certo roseo, ...

Milan - gli arabi sullo sfondo : Fassone e Mirabelli a rischio : ROMA La sconfitta di Verona, dopo il no della Uefa e il caso Donnarumma, chiude la settimana più difficile del nuovo Milan. Intanto arrivano novità importanti sul calciomercato Milanista ma non solo: ...