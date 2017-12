Milan | l' analisi del club | ' Tifosi | stateci accanto'

Milan - l’analisi del club dopo la sconfitta contro l’Atalanta : ecco i motivi della debacle : Periodo difficilissimo in casa Milan, i rossoneri sono reduci dal ko contro l’Atalanta. ecco l’analisi sul sito ufficiale del club che spiega il momento della squadra: “Il club conosce, intuisce e fa sue tutte le amarezze dei tifosi rossoneri. Non a caso non mancano le assunzioni di responsabilità e non a caso si prova a far di tutto, dopo ogni sconfitta, per invertire la rotta. dopo lo 0-2 con l’Atalanta non ci resta che ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2017 : Quinzi sfortunato - il girone A è veramente di ferro. L’analisi dei gruppi e i favoriti : Ieri è stato effettuato il sorteggio dei due gruppi delle Next Gen ATP Finals, il torneo che da martedì a domenica si disputerà a Milano e che assegnerà il titolo di miglior under 21 del circuito mondiale. Grande attesa per una competizione che si prospetta essere molto spettacolare e soprattutto innovativa, visto il nuovo punteggio e tante altre novità all’interno dei match. In gara ci sarà anche un italiano, Gianluigi Quinzi, che ha ...

Bilancio Milan - l’analisi del bilancio : non ci sono criticità ma non mancano i problemi : bilancio Milan – Il Milan non sta attraversando un buon momento in campionato ma le ottime notizie arrivano sul fronte bilancio. Secondo quanto riferito da ‘Reuters’, l’analisi del calcolo dei covenant delle obbligazioni rossonere sottoscritte dal fondo Elliot non presenta criticità: il patrimonio netto, negativo per 50,4 milioni di euro alla fine del 2016, risulta al 30 giugno in positivo per 30 milioni di euro. La ...

Milan - analisi di una crisi. E Montella è sotto esame : Cinque sconfitte in appena undici giornate di campionato sono troppe per chi sul mercato estivo ha investito 236 milioni di euro. Poche giustificazioni per il Milan, che nonostante gli sforzi della ...

Referendum - l'analisi dei flussi : a Milano seggi deserti. Il governatore veneto raddoppia i consensi : La chiave di lettura dei due Referendum di Lombardia e veneto non sta nel differente dato dell'affluenza che vede il veneto nettamente in testa rispetto alla Lombardia. Per capire quanto il tema dell'...

Olimpia Milano Brindisi/ Streaming video e diretta tv - l'analisi di Dell'Agnello. Orario - risultato live : diretta Olimpia Milano-Brindisi: info Streaming video e tv, Orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 18:15(Pubblicato il Sun, 22 Oct 2017 14:48:00 GMT)