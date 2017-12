Milan | la Gazzetta | ' Donnarumma soffre | quando leggono il nome del fratello'

Milan - la Gazzetta : 'André Silva zompetta - mangia l'erba.... al ristorante' : André Silva gioca poco, solo nel finale di gara, ma viene bocciato pesantemente dalla Gazzetta dello Sport. La sua prova è da senza voto, ma il giudizio è difficile da digerire per il portoghese del Milan: 'zompetta nei minuti finali, un tiretto innocuo. mangiare l'erba? Al ristorante, nel ...

Milan - Gazzetta polverizza due nuovi : 'Dietro i disastri sperate che...' : Da La Gazzetta dello Sport , bocciature pesanti per André Silva e Lucas Biglia , nuovi acquisti del Milan. 'La speranza è che ci sia dietro un carico di lavoro enorme...', si legge sul 4 di Biglia che viene stroncato. 'La ...

Secondo la Gazzetta dello Sport - l’UEFA boccerà il “Voluntary Agreement” proposto dal Milan : Secondo la Gazzetta dello Sport, la commissione fair play dell’UEFA – l’associazione che regola e governa il calcio europeo – boccerà il Voluntary Agreement chiesto dal Milan, un modo con il quale il Milan intendeva evitare di pagare sanzioni per The post Secondo la Gazzetta dello Sport, l’UEFA boccerà il “Voluntary Agreement” proposto dal Milan appeared first on Il Post.

