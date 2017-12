Milan | Gattuso rischia dopo un mese | derby e Fiorentina decisive

VIDEO/ Milan Atalanta (0-2) - Gattuso : non mi dimetto. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : VIDEO Milan Atalanta (0-2): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a San Siro(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:56:00 GMT)

Milan-Atalanta - Gattuso : 'Non siamo squadra. Non darò mai le dimissioni' : Notizie sul tema Milan-Atalanta 0-2: Cristante e Ilicic trascinano i nerazzurri a San Siro (Video Gol) Diretta Tv Milan-Atalanta, live streaming gratis oggi 23 dicembre Probabili formazioni Milan-...

Milan - Gattuso : 'Ma quali dimissioni - il problema non sono io' : MIlanO - Una sconfitta che forse non si aspettava. Eppure il MIlan è caduto in casa anche con l'Atalanta, nonostante i buoni propositi del ritiro. A fine match Gattuso è deluso, ma guai a parlargli di ...

Milan - Gattuso : 'Dimissioni? Non sono io il problema' : MilanO - Una sconfitta che forse non si aspettava. Eppure il Milan è caduto in casa anche con l'Atalanta, nonostante i buoni propositi del ritiro. A fine match Gattuso è deluso, ma guai a parlargli di ...

Milan - Gattuso : 'Dimissioni? Non sono io il problema' : Dai microfono di Premium Sport, Runo Gattuso si sfoga dopo il Ko casalingo con l'Atalanta. Ora pensa di dimettersi? 'Dimissioni? Se pensassi che il problema sono io, se vedessi che i giocatori non mi ...

Milan e Inter - crisi di Natale. Ecco i problemi di Gattuso e Spalletti : Inter e Milan in crisi prima di Natale. Non le stesse difficoltà e nemmeno la stessa classifica , ma le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta confermano il momento difficile di Spalletti e Gattuso con ...

Milan - Mirabelli si prende le responsabilità : poi parla di mercato e della posizione di Gattuso : Brutta sconfitta per il Milan contro l’Atalanta, situazione sempre più difficile per i rossoneri. Ecco l’analisi di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport. Su gennaio e il mercato: “Oggi non pensiamo a gennaio per il mercato, vorremmo arrivare a gennaio con qualche vittoria. Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi domenica scorsa, lo facciamo ancora. Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche ...

Natale nerissimo per il Milan di Gattuso : Ancora un ko. L’Atalanta sbanca San Siro 2-0 affossando il Milan di Rino Gattuso nel primo posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14′ il Milan si vede annullare con la Var…Continua a leggere →

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Non sono io il problema - non siamo una squadra" : "Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano - spiega l'allenatore rossonero a Premium Sport -, ma questi episodi sfavorevoli ce li andiamo a cercare commettendo degli errori.

Milan - confronto tra Gattuso e la dirigenza dopo la sconfitta contro l'Atalanta : Non conosce fine il momento negativo del Milan. I rossoneri incappano in un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Verona. A San Siro passano i ragazzi di Gasperini, con i gol ...

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Il problema non sono io : non siamo squadra" : Lungo confronto fra Rino Gattuso e la dirigenza del Milan dopo la sconfitta di San Siro contro l'Atalanta . Al termine della partita l'allenatore si è riunito con l'ad Marco Fassone, il ds ...

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Non sono io il problema : non siamo squadra - così non si può andare avanti..." : Il tecnico rossonero dopo il ko con l'Atalanta: "Il confronto coi dirigenti a fine partita? È una situazione complicata"

Milan - Gattuso : 'Non siamo una squadra - io sono l'ultimo dei problemi' : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , parla a Premium Sport dopo il ko casalingo contro l' Atalanta : 'Tante cose sono funzionate, all'inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ...

Milan - Gattuso sconsolato : “così non si può andare avanti - dimissioni? Ecco cosa penso” : Altra debacle per il Milan, pesante sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta, Ecco l’analisi di Gattuso ai microfoni di Premium: “Tante cose sono funzionate, all’inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma non è bastato. Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi episodi ...