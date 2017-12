Milan | così è proprio un disastro Ora rischia pure Gattuso

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Non sono io il problema : non siamo squadra - così non si può andare avanti..." : Il tecnico rossonero dopo il ko con l'Atalanta: "Il confronto coi dirigenti a fine partita? È una situazione complicata"

Milan - Gattuso sconsolato : “così non si può andare avanti - dimissioni? Ecco cosa penso” : Altra debacle per il Milan, pesante sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta, Ecco l’analisi di Gattuso ai microfoni di Premium: “Tante cose sono funzionate, all’inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma non è bastato. Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi episodi ...

Forza Milano - così può far fuori Laura Boldrini. Lo scenario : nel giorno delle prossime elezioni... : Per i votanti milanesi ci potrebbe essere quindi la ghiottissima occasione di archiviare la sua carriera politica per sempre. L'impresa però sarà più complicata del previsto, perché la presidenta ...

Napoli - De Laurentiis : "A Gigio pesa parare al Milan. Con Lavezzi feci così..." : "Donnarumma? Forse gli pesa di più parare nel Milan". Risponde così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio 24 quando gli viene chiesto di esprimete il proprio parere sulla ...

GIGIO DONNARUMMA VIA DAL Milan?/ Ultime notizie - De Laurentiis : “gli pesa rimanere - con Lavezzi feci così..” : GIGIO DONNARUMMA via dal MILAN? Raiola: “Mirabelli ce l'ha con me e sta usando il giocatore per attaccarmi”. Le Ultime notizie sul futuro del portiere, le dichiarazioni dell'agente(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 13:25:00 GMT)

'Il bonus mamma anche alle donne straniere' (così il Tribunale di Milano) : Roma, 13 dic. (askanews) Il premio alla nascita di 800 euro va concesso a tutte le madri, anche quelle straniere, che l'Inps aveva escluso perché non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo ...

Gang del diavolo/ Video - i Latinos di Milano? Cizco va alle origini : "Così torturano e uccidono a El Salvador" : Le Gang del diavolo, il reportage delle Iene: Video. Il servizio di Cizco, firmato anche dal regista Gustavo Zama, sui criminali sanguinari di El Salvador, alle radici dei Latinos di Milano (Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:42:00 GMT)

DONNARUMMA RESCINDE IL CONTRATTO?/ Raiola ci riprova : "pressioni psicologiche" - così lo porterà via dal Milan : DONNARUMMA: il portiere del Milan avrebbe inviato una lettera al club parlando di pressioni psicologiche al momento della firma per il rinnovo di contratto. La nuova strategia di Raiola(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 11:08:00 GMT)

Terrorismo - 48 anni dopo piazza Fontana : così Milano commemora la strage : Si comincia con la rappresentazione al Piccolo Teatro. Poi l'incontro dei familiari delle vittime con gli studenti e la cerimonia ufficiale in piazza Fontana

Milan - Bonucci prova a mostrare tutto il suo orgoglio : “dobbiamo pensare in grande” - ma così davvero non va : Bonucci cerca di trovare un barlume d’orgoglio per il suo Milan in un’annata per adesso disastrosa. L’Europa League deve imperativamente essere un obiettivo per il club rossonero che adesso vede allontanarsi la zona Champions in campionato in maniera forse definitiva. “Credo che essendo uno degli obiettivi principali, abbiamo l’obbligo di pensare in grande perché può essere una scorciatoia per competere per la Champions ...

Milan - i tifosi chiedono il primo goal in campionato ad Andrè Silva : l’attaccante risponde così [VIDEO] : Il Milan contro il Bologna dovrà cercare di riscattare la sconfitta con il Rijeka in Europa League e l’incredibile pareggio con il Benevento, con Brignoli che ha gelato i rossoneri nei secondi finali. I tifosi rossoneri si aspettano ancora il primo goal in campionato di Andrè Silva. Fuori da Milanello, un sostenitore del ‘Diavolo’ si è volto all’attaccante chiedendogli: “Domenica fai il primo goal?”, ma il ...

Milan - non si vede la luce : così ci spaventi! Biglia sembra Pablo Garcia : Nel mondo del calcio, una delle equazioni più facili è Società Forte = Squadra Vincente . Mi auguro che le nubi sul futuro possano presto diradarsi ,possano tornare a filtrare i raggi del sole. Con ...

Cosa pensa la proprietà del Milan ridotto così? : MilanO - Senza più l'alibi del tecnico incapace di valorizzare i giocatori acquistati nel sontuoso mercato estivo, ridicolizzato persino dal Benevento, messo alla berlina in tutto il mondo con il gol ...

Rapine - sangue - pestaggi e umiliazioni : così le "pandillas" dei latinos terrorizzano Milano : L'esordio era stato di quelli "col botto": pugni, calci e il furto di un cappellino, che per loro è un'emblema, un simbolo da difendere e onorare. D'altronde, per riempire il vuoto lasciato dai vecchi arresti, c'era...