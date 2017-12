Migranti | Papa | Giuseppe e Maria fuggirono per sopravvivere ad Erode

Papa : serve nuova immaginazione sociale per accogliere Migranti - : Nella mesa della notte di Natale, Francesco ha rinnovato il suo appello alla solidarietà sociale e in particolare all'accoglienza dei migranti

La messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei Migranti » Diretta : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

La messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei Migranti » Live tv : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Papa Francesco dice che l'Europa è fatta da popoli Migranti : Roma, 18 dic. (askanews) Quello dei rifugiati 'oggi è un problema di particolare rilevanza' ma riguarda la storia dell'uomo: 'L'uomo è un migrante. l'Europa , oggi, è costituita da migranti che per ...

Papa Francesco : "Anche gli europei hanno radici Migranti " : "Ogni straniero che bussa alla nostra porta è un'occasione di incontro con Gesù Cristo". Lo dice Papa Francesco in un tweet, nella Giornata internazionale del migrante. Il tema dell'...

Papa Francesco : 'I Migranti sono ignorati dai salotti. Dobbiamo denunciare' : Il diavolo sottolinea riesce ad agire cosi' nel mondo di oggi'. 'Gesu' Cristo oggi si chiama rohingya', afferma poi Papa Francesco con i gesuiti del Bangladesh, come aveva fatto poco prima, proprio ...

Migranti - il Papa sembra la Boldrini "Chi fomenta la paura è un razzista" : 'Quanti fomenta no la paura nei confronti dei Migranti , magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande ...

Migranti - il Papa sembra la Boldrini Chi fomenta la paura è un razzista : «Quanti fomentano la paura nei confronti dei Migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano». É dedicato al tema degli immigrati il messaggio per l'annuale Giornata Mondiale della Pace che si celebra il primo gennaio e intitolato quest'anno ...