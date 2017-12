: Migranti, l’integrazione si fa sul campo da rugby: “Mi guardavano in modo strano, ora i tifosi urlano il mio nome” - silviabest77 : Migranti, l’integrazione si fa sul campo da rugby: “Mi guardavano in modo strano, ora i tifosi urlano il mio nome” - Cascavel47 : Migranti, l’integrazione si fa sul campo da rugby: “Mi guardavano in modo strano, ora i tifosi urlano il mio nome”… - sluca07 : Il futuro dei #migranti in Italia/USE : 1su100mila diventerà medico/avvocato,verrà portato come esempio del succes… - Ninno0279 : RT @EU_Regional: Fondi europei supplementari per prevenire il rischio sismico e per sostenere l'integrazione dei migranti in #Italia: http… - umbalvi : 162 migranti arrivati in Italia tramite corridoio umanitario inseriti nel sistema Sprar. A tutti la protezione inte… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2017) Nel 2014 a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) è nata la prima squadra diitaliana formata da rifugiati provenienti da dodici paesi diversi. L’idea è dal presidente della società casalese “Le tre rose”, Paolo Pensa che tre anni fa inizia a reclutare giovani rugbisti nei vari centri di accoglienza della zona: “Vedevo dei ragazzi che spesso erano ospitati in strutture dove non facevano nulla – racconta il presidente – così abbiamo pensato a creare questa opportunità per loro”. Quasi tutti non avevano mai visto una palla danei loro paesi d’origine, ma allenamento dopo allenamento si sono visti i primi progressi. “Ilmi ha insegnato la disciplina, ma anche a essere responsabile e un grande uomo in vita”. Luca Patrucco è uno dei coach della squadra, che oggi milita nel campionato di serie C. “Mi hanno proposto di guidare la ...