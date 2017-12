Migranti | Gentiloni | Soldati italiani in Niger contro schiavismo

Gentiloni : 'contro schiavisti e terroristi - missione in Niger. L'Italia accoglierà i Migranti"' : L'impegno italiano va oltre il Mediterraneo. Il premier ha rivendicato anche i meriti del nostro paese nell'accoglienza: siamo il paese più pronto nel salvare vite umane -

Gentiloni : "I militari italiani nel Niger per bloccare traffico Migranti" : 'Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger . L'Italia ha l'obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo'. A dare l'annuncio è il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento di saluto all'equipaggio della Nave Etna che opera nell'ambito di Eunavfor Med Operazione Sophia. Gentiloni sottolinea che 'il ...

Gentiloni : I militari italiani nel Niger per bloccare traffico Migranti : "Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger. L'Italia ha l'obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo". A dare l'annuncio è il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento di saluto all'equipaggio della Nave Etna che opera nell'ambito di Eunavfor Med Operazione Sophia.Gentiloni sottolinea che "il 2017 è stato l'anno della sconfitta militare ...

Migranti : Gentiloni - Italia apprezzata : BRUXELLES, 15 DIC - Sulla migrazione "si è fatto un passo avanti soprattutto sulla dimensione esterna", "l'iniziativa Italiana di questo anno è stata apprezzata in modo molto rilevante, ed è ...

Migranti - Gentiloni : Dublino e relocation "scogli" in discussione Ue - : Il premier, da Bruxelles, spiega che "si è fatto un passo avanti sulla dimensione esterna". Paesi in disaccordo, però, su quella "interna": "Non siamo riusciti a superare resistenze di chi rifiuta ...