Mezzi da lavoro datati | uno su tre ha più di 17 anni L' indagine | ' Problemi per la

Maltempo : Mezzi sgombraneve al lavoro sulle strade statali del Nord Italia : mezzi spargisale e sgombraneve dell’Anas sono operativi su diversi tratti nelle strade statali nelle regioni nel Nord Italia soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Qualche disagio anche per le forti piogge in Toscana e Liguria. Nel dettaglio, in Valle d’Aosta è temporaneamente chiusa la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” nel comune di Courmayeur, in località La Saxe: i percorsi alternativi ...