Meteo | burrasca in arrivo | le previsioni per Natale e Santo Stefano E verso Capodanno

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo venti di burrasca : La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo: dalle 23 di oggi per le successive 24 ore si prevedono venti forti da Sud-Ovest sulle coste occidentali e settentrionali della Sardegna. I venti potranno assumere carattere di burrasca da Sud-Ovest sulle coste Nord-occidentali e sulla Nurra. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: in arrivo venti di burrasca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : venti di burrasca e mareggiate - allerta Meteo in Sicilia : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - allerta meteo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un bollettino con codice giallo per rischio idrogeologico e condizioni meteo avverse nella Sicilia settentrionale. Dalla serata di oggi e per le prossime 18-24 ore, sono previsti venti forti

Allerta Meteo Lazio : raffiche di burrasca forte e mareggiate per le prossime 36 ore : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. ‘‘Il Centro Funzionale Regionale ha ...

Allerta Meteo Lazio : venti di burrasca da domani mattina : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedi’ 13 novembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte“. Lo comunica in una nota la Regione ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per forti raffiche di burrasca da domani : Allerta Meteo – In Liguria sono attesi venti di burrasca forte per domani: lo rende noto Arpal. I venti rafforzeranno già dalla serata di oggi e proseguiranno fino a martedì. Nella serata di oggi i venti da Ovest, Nord-Ovest potranno arrivare a 50-70 km all’ora anche con raffiche. Dal pomeriggio di oggi è previsto un rapido aumento del moto ondoso fino a mare agitato sottocosta in serata. domani sono previsti venti settentrionali su ...

Allerta Meteo Sicilia : nubifragi e venti di burrasca : La Protezione civile regionale ha diffuso oggi pomeriggio un’Allerta meteo giallo per condizioni meteo avverse in Sicilia con riferimento alle prossime ore. Segnalata la possibilità di “precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per 18-24 ore, venti forti di ...

Previsioni Meteo - il bollettino dell’Aeronautica Militare : pioggia e vento di burrasca al Sud : Le Previsioni Meteo per la giornata di oggi e domani fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Situazione:un sistema perturbato nel suo movimento verso sud-est sta interessando le zone meridionali e marginalmente il medio versante adriatico dell’Italia. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Nord: generali condizioni di bel tempo salvo locali annuvolamenti sui settori alpini e il transito di innocue velature sulle ...

Previsioni Meteo - il bollettino dell’Aeronautica Militare : forte maltempo e venti di burrasca : Le Previsioni Meteo per la giornata di oggi e domani fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Situazione: residua instabilità sulle regioni dell’alto Adriatico mentre un sistema nuvoloso e’ presente sulle regioni del sud e si muove verso levante. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Nord: qualche nube in piu al primo mattino su Veneto e Friuli Venezia Giulia con successive ampie schiarite e residui rovesci ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : venti di burrasca e forte maltempo al Centro/Sud : Allerta Meteo – Il transito dell’annunciata perturbazione atlantica sull’Italia sta determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il Paese, con precipitazioni in estensione dal nord al Centro-sud, accompagnate da venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...