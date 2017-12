Mercati | negozi aperti | sci | messe e presepi

SuperMercati Aperti 1 Gennaio 2018 : negozi e centri commerciali aperti in Italia a Capodanno : Di solito quando si avvicina la fine dell’anno tutti pensano al cenone del 31: dove si va, cosa si prepara e così via; in realtà spesso ci si dimentica di fare la spesa per il primo dell’anno e si rischia di dover fare la caccia ai Supermercati aperti a Capodanno. Cerchiamo di capire quali sono i negozi e i centri commerciali che resteranno aperti l’1 Gennaio 2018 in Italia, dando la possibilità a residenti e turisti di fare ...