Maneskin in tour | l' ombra del secondary ticketing

BIGLIETTI PER I Maneskin/ Dopo X Factor tour sold out in poche ore : torna lo spettro del secondary ticketing? : BIGLIETTI per i MANESKIN sold out: Dopo X Factor sono finiti in poche ore. torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Maneskin - da X Factor al tour sold out : (ANSA) - ROMA, 21 DIC - Biglietti polverizzati in poche ore per i Maneskin. Dopo il successo avuto dalla band ad X-Factor (pur senza centrare la vittoria finale), il tour annunciato ieri e messo in ...

Maneskin - da X Factor al tour sold out : ROMA, 21 DIC - Biglietti polverizzati in poche ore per i Maneskin. Dopo il successo avuto dalla band ad X-Factor (pur senza centrare la vittoria finale), il tour annunciato ieri e messo in vendita ...

Maneskin - da X Factor al tour sold out : ROMA, 21 DIC - Biglietti polverizzati in poche ore per i Maneskin. Dopo il successo avuto dalla band ad X-Factor (pur senza centrare la vittoria finale), il tour annunciato ieri e messo in vendita ...

Maneskin - da X Factor al tour sold out : ROMA, 21 DIC - Biglietti polverizzati in poche ore per i Maneskin. Dopo il successo avuto dalla band ad X-Factor (pur senza centrare la vittoria finale), il tour annunciato ieri e messo in vendita ...

Maneskin - il tour sold out in 6 ore Aggiunta Bassano : MILANO. Biglietti polverizzati per Maneskin tour 2018 . In meno di sei ore dall'apertura delle vendite di questa mattina, 21 dicembre, si registrano già sold out tutte le date dei concerti della band ...

Maneskin mania - sold out il tour in meno di sei ore e aggiunte nuove date : È Maneskin mania. Dopo il grande successo a X Factor e il secondo gradino sul podio dell'undicesima edizione del talent di Sky , la band romana si sta togliendo le prime soddisfazioni. Dopo l'annuncio ...

Maneskin da record : tutte le date del tour della band romana già soldout : Maneskin da record. Non avranno vinto X-Factor, ma sono già i re incontrastati del botteghino: in meno di sei ore tutte le date del tour appena annunciato dalla band romana sono andate sold out. Lo ...

Sold out ovunque - nuove date per il tour dei Maneskin : biglietti in prevendita su TicketOne : Al tour dei Maneskin si aggiungono nuovi concerti. Dopo il grande successo in prevendita e il Sold out immediato dei biglietti per tante delle tappe annunciate, Vivo Concerti comunica nuovi appuntamenti dal vivo per la band rivelazione di X Factor 11. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 di domani, venerdì 22 dicembre. Le nuove date del tour dei Maneskin nel 2018: GIOVEDÌ 8 MARZO ...

Tour e sold out - i Maneskin si godono il successo. E Damiano attacca : 'È tempo di rock esagerato' : I Maneskin, la band rivelazione di X Factor 11, va all'attacco. I social sono rimasti stregati dal frontman Damiano David, dal look di Victoria De Angelis, dalla chitarra di Thomas Raggi e dalla ...

Prezzi dei biglietti per i Maneskin in tour nel 2018 - al via la prevendita su TicketOne : Sono stati svelati, con l'avvio della prevendita, i Prezzi dei biglietti per i Maneskin che nel 2018 saranno in tour in tutta la penisola per presentare l'EP d'esordio, Chosen. La band guidata dal cantante Damiano è arriva al secondo posto a X Factor 11, alle spalle di Lorenzo Licitra, vincitore a sorpresa dell'edizione 2017 che si è conclusa la scorsa settimana. Ora, per tutti i finalisti (e non solo) è giunto il momento di intraprendere ...

I Maneskin sui palchi dItalia - primo tour da star : Al momento, oltre al disco d'oro, si contano 2 milioni di visualizzazioni raggranellate su Youtube, 3 milioni di streaming su Spotify. Ecco le date: 17 febbraio 2018 " PERUGIA @ AFTERLIFE 24 febbraio ...

I Måneskin non si fermano : ecco le date del tour : I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del cinema, e non solo, mischiandoli con il loro tocco personale e ...

Måneskin in tour : ecco le date : I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del cinema, e non solo, mischiandoli con il loro tocco personale e ...