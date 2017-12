Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni (3) : (AdnKronos) A rendere possibile l'analisi energetica e questa nuova collaborazione scientifica internazionale è una nuova associazione di giovani vetrai muranesi, InMurano, che ha aperto le porte di ...

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni : Venezia, 24 dic. (AdnKronos) E' il distretto artigiano a più alta densità di produttori in Europa: oltre 100 aziende dedicate al vetro artistico sono concentrate in un'isola di 1,17 chilometri ...

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni : Facebook Twitter tweet Venezia, 24 dic. (AdnKronos) - E' il distretto artigiano a più alta densità di produttori in Europa: oltre 100 aziende dedicate al vetro artistico sono concentrate in un'isola ...

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni (3) : Facebook Twitter tweet (AdnKronos) - A rendere possibile l'analisi energetica e questa nuova collaborazione scientifica internazionale è una nuova associazione di giovani vetrai muranesi, InMurano, ...

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni (2) : Facebook Twitter tweet (AdnKronos) - (Adnkronos) - Emerge che il capitale più importante è quello umano, che è anche a rischio di estinzione: la conoscenza gelosamente custodita e trasmessa oralmente ...

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni (3) : (AdnKronos) - A rendere possibile l’analisi energetica e questa nuova collaborazione scientifica internazionale è una nuova associazione di giovani vetrai muranesi, InMurano, che ha aperto le porte di alcune fornaci ai ricercatori con l’obiettivo di studiare nuove strategie per mantenere vivo e sost

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Emerge che il capitale più importante è quello umano, che è anche a rischio di estinzione: la conoscenza gelosamente custodita e trasmessa oralmente dai mastri vetrai è un valore prezioso da preservare e sul quale fondare anche la tutela dell’immagine del vetro muranese n

Made in Italy : quale futuro per il vetro di Murano? Dalla scienza nuove soluzioni : Venezia, 24 dic. (AdnKronos) - E’ il distretto artigiano a più alta densità di produttori in Europa: oltre 100 aziende dedicate al vetro artistico sono concentrate in un’isola di 1,17 chilometri quadrati. Murano è vetro, da secoli. Ma deve cambiare: globalizzazione da una parte e limitazioni alle em

Natale. Confartigianato : boom dolci Made in Italy - export sfiora 600 milioni di euro : La crescita maggiore si registra negli Stati Uniti che hanno comprato il 31,4% di dolci in più rispetto al 2016. Seguono il Belgio con il 24,2% in più, la Polonia con il +15,1% e la Svizzera (+13,9%)

Natale - boom di dolci Made in Italy : l’export vola a 598 milioni : Cresce l’export di dolci natalizi della nostra tradizione artigiana nel mondo: tra settembre 2016 ed agosto 2017, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy l’export ha raggiunto un volare 598,3 milioni di euro, con un aumento del 5,8 rispetto all’anno precedente. Lo rileva Confartigianato che ha redatto una classifica dei Paesi piu’ ‘golosi’ di prodotti italiani per le feste di fine ...

A Milano lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy : Sono stati sequestrati in due diverse occasioni più di 333 mila pezzi di merce contraffatta e pericolosa, tra luminarie, cappellini e alberi di Natale, giocattoli e attrezzature elettroniche, per un valore complessivo di 800 mila euro. Il nucleo antiabusivismo della Polizia…Continua a leggere →

Aleah - il produttore di caschi da sci innovativi e Made in Italy : 3 collezioni di caschi e maschere da sci e snowboard totalmente Made in Italy e frutto di un brevetto innovativo; una lunga tradizione nella lavorazione della plastica; una passione famigliare per la montagna e lo sport; e un futuro già ben chiaro davanti agli occhi. Aleah è il marchio bresciano di Zanola Network che ha lanciato sul mercato il primo casco da sci bi-componente in plastica ABS e gomma TPU al mondo, un prodotto innovativo nel ...

Aznom Serpas - La nuova sportiva estrema Made in Italy : La monzese Aznom ha commissionato al centro stile Camal di Torino la realizzazione di una sportiva estrema, la Serpas. Dopo mesi di progettazione la due posti artigianale è stata svelata da alcune immagini che ne mettono in mostra lo stile aggressivo e minimalista firmato Alessandro Camorali.Radicale. Il nome della sportiva deriva dal dialetto piemontese e significa serpente: proprio come un rettile, la vettura è estremamente bassa (solo 780 mm ...

Made in Italy - Coldiretti : nel 2017 record storico per l’agroalimentare all’estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che superano per la prima volta i 40 miliardi di euro nel 2017 per effetto di una crescita del 6%. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base dell’analisi presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare italiano alla vigilia dell’inizio dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo, sulla base dei dati Istat ...