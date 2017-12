LOLA PONCE Artista poliedrica ma anche blogger di successo Concerto di Natale

Chi è LOLA PONCE - l’Esmeralda di Notre Dame de Paris ospite del Big Show di Pucci : Vi ricordate Lola Ponce? Bene, la cantante argentina conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Esmeralda ritorna in tv nel Big Show di Andrea Pucci. La bellezza e il talento di Lola Ponce ritornano protagonisti in prima serata su Italia 1. La cantante argentina, infatti, sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata del Big Show condotto da Andrea Pucci alle 21.20 su Italia 1. Chi è Lola Ponce? Lola Ponce, vero nome Fabiana Paola ...