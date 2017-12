Lo Sport a scuola #ProgrammaSport

L'importanza del connubio Sport-scuola. Campriani : studio fondamentale per i miei ori olimpici : Bisogna ragionare in questo modo, coinvolgendo il movimento sportivo in un progetto più ampio che diventa risparmio, economia sociale e qualità della quotidianità. Bisogna fare politiche trasversale. ...

Milano sostiene le scuole primarie per aderire a Scuola di Sport : Palazzo Marino torna a sostenere le scuole primarie di Milano nell’adesione al progetto della Regione Lombardia “A Scuola di Sport”, promuovendo l’insegnamento dell’educazione fisica da parte di esperti laureati in scienze motorie o diplomati ISEF da affiancare all’insegnante. La Giunta Sala…Continua a leggere →

Stati generali del Coni - lo Sport riparte dalla scuola : "Niente timore ad accoglierlo" : Siamo nel momento in cui la politica deve considerare lo sport come settore economico trainante ed ha il dovere di riportarlo al centro dell'attenzione. Va rivista la normativa generale che regola ...

Sport. 250MILA EURO PER L'ADESIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE MILANESI AL PROGETTO REGIONALE "A SCUOLA DI Sport" : 'Proseguiamo nella nostra politica di sostegno allo sport di base - ha spiegato l'assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita, Roberta Guaineri - replicando un intervento che ha già dimostrato ...

Milano : al progetto 'A scuola di Sport' 250mila euro (2) : ?Proseguiamo nella nostra politica di sostegno allo sport di base ? ha spiegato l'assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita, Roberta Guaineri ? replicando un intervento che ha già dimostrato ...

Milano : al progetto 'A scuola di Sport' 250mila euro (2) : (AdnKronos) - Come nelle precedenti edizioni del progetto, anche per l’anno scolastico 2017/2018, il Comune di Milano intende integrare il progetto regionale garantendo alle scuole primarie della città le risorse necessarie per un cofinanziamento massimo del 35%; Palazzo Marino si farà carico, inolt

Milano : al progetto 'A scuola di Sport' 250mila euro : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Il Comune di Milano torna a sostenere le scuole primarie di Milano nell’adesione al progetto della Regione Lombardia 'A scuola di sport', promuovendo l’insegnamento dell’educazione fisica da parte di esperti laureati in scienze motorie o diplomati Isef da affiancare all

Si fa scuola con 'Le nuove frontiere del web nello Sport' all'Itts 'A. Volta' : (umbriajournal.com) by Avi News PERUGIA " Qualcuno è già un piccolo campione dello sport, qualcun altro sogna di diventarlo, altri pensano a una carriera da dirigente o giornalista sportivo. Sono i ...

Più Sport nella scuola primaria per combattere le malattie croniche in età adulta : ... a completamento dell'indagine, è stato somministrato ai ragazzi di prima media un questionario di carattere generale rispetto al mondo dello sport, all'impiego del proprio tempo libero e alla ...

Studio su 800 bambini : lo Sport a scuola migliora la crescita : Torino, 14 nov. (askanews) Fare attività fisica in modo costante durante gli anni delle scuole elementari è fondamentale per lo sviluppo armonico dei bambini. Una ricerca condotta dall'Istituto di ...

Scioperi : venerdì nero traSporti - stop generale sindacati base. Tensioni a Roma in corteo per scuola : Le ragioni della protesta vanno dal Jobs act, alla manovra, dalle pensioni, alla precarizzazione dei contratti

Scuola - traSporti e taxi : un novembre di scioperi : novembre si preannuncia un mese caldo sul fronte degli scioperi: in arrivo una serie di mobilitazioni per Scuola, trasporti, taxi. Si parte dallo sciopero generale del 10 convocato dai sindacati di base. I lavoratori di tutte le categorie e i comparti pubblici e privati aderenti a Orsa territoriale e Unione sindacale italiana-Usi, si fermano per l'intera giornata. In particolare, nel trasporto ferroviario i lavoratori che aderiscono a ...

LOTTI "ACCESSO ALLO Sport PER STRANIERI A SCUOLA" : Lo ha detto il ministro dello SPORT, Luca LOTTI, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata in commissione Cultura alla Camera. "Per evitare che questa norma potesse in qualche modo ...

Manovra - una 'tassa' di 10 euro sui concorsi della scuola. Bonus per chi ristruttura gli impianti Sportivi : Il 'balzello' è già stato applicato sul primo concorso bandito ad aprile per docenti ma ora la Legge di Bilancio ipotizza l'estensione di una 'tassa' da 10 euro, sotto forma di diritti di segreteria, ...