Lo schiaffo Volkswagen | Merkel | cambia marcia

(Di domenica 24 dicembre 2017) Berlino - Secondo l'Istituto per la ricerca economica (Ifo) di Monaco di Baviera la Germania va avanti da sé. Priva di un governo nella pienezza dei suoi poteri ormai da tre mesi, la Repubblica federale dovrebbe comunque chiudere il 2017 con una crescita del 2,3 per cento, alla quale seguirà un'espansione del Pil del 2,6 nel 2018 e del 2,1 l'anno dopo. Altri paesi europei come l'Olanda, la Spagna e il Belgio sono rimasti per molti mesi senza un esecutivo, riuscendo in economia anche meglio che in periodi normali. Le rosee previsioni dell'ascoltatissimo istituto bavarese non bastano tuttavia a tranquillizzare gli imprenditori tedeschi. Giovedì scorso il direttore generale della Federazione dei datori di lavoro (Bda), Steffen Kampeter, ha chiesto alla Cdu della cancelliera Angelae al partito socialdemocratico (Spd) di «non attardarsi in ...