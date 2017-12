Lite per futili motivi finisce a coltellate nel Vicentino | un ferito

Twitter : nuova autenticazione a 2 fattori - norme più severe contro odio e violenza - maggiore diffusione per Lite : Twitter continua a migliorarsi, con una politica di aggiornamenti che alterna il rilascio di grandi innovazioni a piccoli ritocchi, comunque molto utili. In quest'ultimo ambito, nelle scorse ore, il microblog del canarino azzurro ha ...

Finalmente un prezzo conveniente per Huawei P9 Lite : via ai saldi di Natale : Dopo una lunga attesa, con un parziale break solo in occasione del Black Friday 2017, in queste ore possiamo nuovamente soffermarci su un prezzo davvero conveniente per chi è ancora alla ricerca di un Huawei P9 Lite. Rispetto a quanto riportato lo scorso weekend, infatti, è necessario andare oltre le proposte di store famosi come Amazon, oppure quelle di catene note al grande pubblico, con costi tendenzialmente superiori per l'utenza finale. ...

Imperdibile prezzo Huawei P10 Lite su eBay sotto i 200 euro con questo codice sconto : Un bel regalo di Natale il prezzo del Huawei P10 Lite scontatissimo su eBay fino a domani 23 dicembre o almeno fino a quando molto probabilmente non andrà esaurito vista l'offerta attuale al di sotto dei 200 euro. Difficile infatti trovare modello entry level della fortunata gamma P10 ad un costo inferiore a quello che stiamo qui per proporre. Il prezzo del Huawei P10 Lite sull'e-commerce eBay è già di per se interessante, ossia 214,99 euro ...

Vibrazioni insoLite per gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL : Un nuovo problema affligge gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL, che secondo quanto riportano molti utenti, vibra in maniera anomala. L'articolo Vibrazioni insolite per gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuova ondata di rilasci per Huawei P10 Lite e l’aggiornamento B191 : chiarimenti sul VoLTE : Tra ieri ed oggi 22 dicembre abbiamo assistito qui in Italia ad una Nuova ondata di segnalazioni per quanto concerne la disponibilità del tanto atteso aggiornamento B191 per Huawei P10 Lite. Il produttore asiatico conferma il suo approccio che prevede il rollout "a blocchi" per i suoi modelli no brand, in modo tale da non intasare i server al momento dell'invio della notifica per procedere via OTA. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendo ...

Altra svolta per Huawei P10 Lite con l’arrivo dell’aggiornamento B196 : le prime news : Sarà un Natale decisamente intenso per i possessori di un Huawei P10 Lite, in riferimento a coloro che attendono il rilascio di un aggiornamento software. Dopo esserci soffermati sui punti di forza e di debolezza della patch B192 in questi giorni, oggi 21 dicembre tocca prendere in esame un nuovissimo pacchetto software. Sto parlando del firmware B196, che a stretto giro dovrebbe fare la sua apparizione anche in Italia con tanto di notifica per ...

Perché il fondatore di Litecoin ha venduto tutte le criptomonete create : Un'accusa rafforzata dal fatto che il fratello, Bobby, è tra i fondatori di Btcc, la più grande piattaforma di scambio al mondo. 'Mi sono sempre astenuto dall'acquistare o vendere Litecoin prima o ...

Bitonto. Botte a recita scuola - due mamme in Lite per il posto : BARI Botte a scuola tra due mamme e recita di Natale sospesa per i bambini. L'episodio è avvenuto in una scuola elementare di Bitonto, in provincia di Bari, dove le due donne si sono picchiate per il ...

Car2go in tilt - il servizio di car sharing fermo in tutto il mondo per un problema con il satelLite : Il servizio di car sharing Car2go è andato in tilt nella notte tra lunedì e martedì. Le Smart bianche e azzurre sono bloccate in tutto il mondo per un problema probabilmente legato ad un mancato collegamento con il satellite che gestisce il servizio. “La nostra rete è in manutenzione, potrebbero verificarsi interruzioni nel servizio. Stiamo lavorando per farlo ripartire” hanno twittato gli account americani di Car2go quando in Italia ...

Facebook Lite iOS Esiste? Dove Si Può Scaricare Per iPhone? : Gli utenti Android apprezzano davvero tanto Facebook Lite APK. C’è anche una versione di Facebook Lite per iPhone e iOS? Scopriamolo! Facebook Lite iOS: Dove si scarica? Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YLU che sono in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android. Oggi in particolare parliamo di Facebook, il famoso social network che, come […]

Si conferma bassissimo il prezzo Honor 9 Lite - buoni risvolti anche per l’Europa? : Ben pochi giorni ci separano dalla presentazione di Honor 9 Lite, anche conosciuto come Honor 9 Youth Edition, device che ha già calamitato su di sé l'attenzione di molti per l'ottimo rapporto qualità/prezzo di cui si starebbe per rendere protagonista. Nuove conferme, proprio sul prezzo, sembrano arrivare da 'gizmochina.com', che conferiscono continuità a quanto avevamo già pronosticato. Per il modello da 32 GB di memoria interna e 3 di RAM ...

Google soccorre Huawei P9 Lite per la memoria piena - spunta l’app Files Go : Un altro supporto per risolvere i problemi di memoria piena su Huawei P9 Lite viene offerto ai proprietari direttamente da Google, attraverso la nuova app proprietaria 'Google Files Go', che funziona un po' alla maniera di SD Maid (di cui vi abbiamo parlato qui), ma risultando del tutto gratuita, e per questo da molti preferita. Il tool avanzato prevede una suddivisione in due categorie specifiche, la prima proponente una serie di schede ...

Nuovi dettagli sull’aggiornamento B191 per Huawei P10 Lite : batteria e tempi di diffusione : Cominciano ad essere più attendibili i riscontri per quanto riguarda uno smartphone parecchio diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P10 Lite, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento B191. Le questioni da affrontare sono molteplici, almeno dando uno sguardo a quanto emerso all'interno delle community tematiche e a distanza di alcuni giorni dal nostro punto della situazione preliminare, soprattutto se consideriamo che in tanti ...