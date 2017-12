L' Inter corre ai ripari | due giocatori nel mirino

Inter - in pegno agli obbligazionisti marchi - conti correnti - ricavi da sponsor e tv : Il bond da 300 milioni con tasso al 4,875%, emesso per rifinanziare il debito, sarà quotato sulle borse di Vienna e del Lussemburgo. L'articolo Inter, in pegno agli obbligazionisti marchi, conti correnti, ricavi da sponsor e tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : bond da 300 mln - Thohir ne vuole 200 - Spalletti corre - Capello sogna : Dopo l'1-3 con l'Udinese. Suning non ha chiesto a Spalletti lo scudetto. E il mercato di gennaio non prevede voli

Lo sfogo di Frizzi : "In quell'Intervista poca correttezza" : Fabrizio Frizzi dopo aver affrontato la convalescenza legata al suo malore adesso è pronto per il suo ritorno in tv. Il conduttore di fatto si appresta a riprendere il timone dell'Eredità dopo essere ...

Fabrizio Frizzi a L’Eredità/ Video - l’attacco alla rivista Grand Hotel : “mai fatto Intervista - poco corretti” : Fabrizio Frizzi all'Eredità, Video: il conduttore torna in tv con Carlo Conti. “Con me è stato protettivo, un vero amico”, ha dichiarato sul collega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 14:20:00 GMT)

Finisar corre a Wall Street grazie all'Interesse di Apple : (Teleborsa) - Giornata da ricordare per Finisar Corporation. Il produttore statunitense di componenti di comunicazione ottica (come per esempio i sensori di riconoscimento facciale) sta volando al ...

Lite Spalletti Chiellini/ Video Juventus Inter - l'allenatore rincorre il difensore : ecco cosa si sono detti : Lite Spalletti Chiellini durante Juventus-Inter, il Video. l'allenatore rincorre il difensore: ecco cosa si sono detti al termine del primo tempo. Scintille a bordo campo(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 22:26:00 GMT)

Candreva-Perisic : come corre l'Inter sulle fasce : TORINO - I pericoli, per la Juve , arriveranno tutti dalle fasce. Lo dimostrano i 17 assist finora garantiti ai compagni da Antonio Candreva e i 15 firmati da Ivan Perisic . Le statistiche della Lega ...

Quanto corre la Serie A? Fiorentina e Inter macinano chilometri - Milan penultimo : Quanto si corre in Serie A, una classifica mette in ordine le squadre che hanno percorso più chilometri in questa prima parte di stagione, Fiorentina davanti. L'articolo Quanto corre la Serie A? Fiorentina e Inter macinano chilometri, Milan penultimo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - idea Verdi : da battere la concorrenza di Juventus ed Inter : Napoli, idea Verdi: da battere la concorrenza di Juventus ed Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, idea Verdi – Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, il mercato continua a essere uno dei temi principali tra le società di Serie A. Anche il Napoli sta pensando a qualche rinforzo per rimpolpare la rosa di Maurizio Sarri, spesso oggetto di ...

Inter - c'è concorrenza per Djavan Anderson : Non solo l' Inter su Djavan Anderson , terzino del Bari . Come riporta Sky Sport , anche il Porto ha messo gli occhi sull'ex Ajax, tanto che i portoghesi hanno già avviato i contatti con l'entourage del calciatore per prenotarlo già a gennaio e anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter/ News - non si molla Pezzella - ma c’è concorrenza (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra meneghina: Bryan Cristante dell'Atalanta ha sottolineato come l'Interesse del club nerazzurro faccia molto piacere ma...(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 13:44:00 GMT)

Inter - concorrenza agguerrita per Pastore : il Valencia a Parigi per trattare : Inter, concorrenza agguerrita per Pastore: il Valencia a Parigi per trattare Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Inter, Pastore- L’Inter, nella prossima sessione invernale di calciomercato, ha messo nel mirino Javier Pastore. L’argentino, chiuso nel Paris Saint Germain dai nuovi arrivati Neymar e Mbappé, ha voglia di cambiare aria e di ...