Libia | Minniti | Voli umanitari per 10mila migranti

Migranti - corridoio umanitario dalla Libia : sbarcati i primi 160. Saranno ospitati da strutture Cei. Minniti : “Giorno storico” : Sono sbarcati dalla pancia del C130 infreddoliti e avvolti nei loro vestiti colorati; donne e bambini che fino a 12 ore fa erano in uno dei Centri di detenzione per immigrati irregolari di Tripoli. Sono i primi 162 Migranti arrivati in Italia grazie al primo corridoio umanitario “legale”, frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto l’Italia, il governo libico, l’Onu e la Cei. I Migranti sono stati individuati nei mesi scorsi dal ...

Migranti - Minniti in Libia : creata cabina di regia contro trafficanti - : Il ministro dell'Interno è stato a Tripoli dove ha incontrato il leader dell'esecutivo libico Fayez al Sarraj. Insieme hanno concordato una strategia congiunta per combattere il traffico di essere ...

Libia - Minniti da Sarraj : comitato per lotta a trafficanti migranti : Italia e Libia hanno deciso di creare un comitato congiunto per combattere contrabbandieri e trafficanti di esseri umani. E' quanto stabilito al termine dell'incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e ...

Blitz Skinhead - Minniti : “Nessuno spazio a chi si impone con la violenza. La Libia? Ci stiamo impegnando” : “I valori della Resistenza e dell’antifascismo sono valori fondativi della nostra democrazia, è importante ribadire questo in un momento in cui si vedono delle immagini che non avremmo voluto vedere – afferma il ministro dell’Interno Marco Minniti con riferimento ai fatti di Como – nella nostra democrazia non c’è spazio per coloro che vogliono imporsi con le intimidazioni e con la violenza“. Un impegno ufficiale a ...

Minniti : centri migranti in Libia inaccettabili e drammatici : Roma, 27 nov. (askanews) 'Dobbiamo lavorare insieme per cambiare le condizioni inaccettabili dei centri di accoglienza in Libia, è il cuore della questione: vanno corrette delle condizioni drammatiche ...

'Renzi sostiene Minniti - ma sulla Libia bisogna cambiare' intervista Huffpost a Emma Bonino : Lo stesso Alto commissario Onu ha fortemente criticato la politica dell'Europa sulla Libia, in materia di trattamento dei migranti, definendola "disumana". Sotto accusa è Bruxelles?. "Su questo punto ...

Migranti - Minniti non risponde alle domande sulla Libia. Il ministro : 'Ne parleremo in Parlamento' : 'Il lavoro che svolgono i giornalisti rappresenta per la democrazia italiana una questione irrinunciabile voi avete il dovere di informare. La...

Minniti : "Diritti umani in Libia questione irrinunciabile" : Il rispetto dei diritti umani in Libia "non è questione di oggi", visto che quel Paese "non ha mai firmato la convenzione di Ginevra", ma è una questione "che per noi era, è e sarà irrinunciabile". Lo ...

Patto “disumano” Italia-Libia - Minniti alla Camera : “E’ grazie all’Italia che l’Onu ha potuto visitare i centri di accoglienza” : “Se oggi l’Unhcr ha potuto visitare i centri in Libia lo si deve anche all’impegno del nostro Paese”. Dopo aver dribblato i cronisti alla Federazione Nazionale della Stampa, Marco Minniti ha parlato alla Camera delle accuse mosse dalle Nazioni Unite al Patto “disumano” siglato dall’Italia con il governo Al Sarraj perché quest’ultimo trattenga i migranti sul suolo libico. “Se oggi l’Unhcr ha potuto visitare 28 dei 29 centri di ...

Minniti : "Diritti umani in Libia questione irrinunciabile" : Il titolare del Viminale: non rassegnarsi all'impossibilità di governare i flussi migratori. Sconfiggere il traffico di esseri umani e cancellare lo sfruttamento è l'unica strada possibile