Liberi e Uguali si presenta alla stampa | parte la campagna adesioni

Partito democratico - fuga dei dirigenti svizzeri verso Liberi e uguali. E la gara elettorale all’estero si annuncia in salita : Claudio Micheloni, senatore e leader storico del Pd in Svizzera si è dimesso. Micheloni si era palesemente schierato per il No durante la campagna per il referendum sulle riforme costituzionali e pochi giorni fa ha lasciato il Partito nel quale è stato eletto all’estero per ben tre legislature a partire dal 2006, quindi pur non avendo con 15 anni di legislatura sulle spalle ed essendo candidabile. La sua uscita ha comportato l’azzeramento del ...

Grasso lancia la campagna elettorale di Liberi e Uguali e avverte : 'Non tendiamo mani' : "Pensiamo di guardare all ambiente collegato alla scuola, al lavoro all economia, allo sviluppo - ha detto Grasso - per questo abbiamo con noi la presidente di Legambiente Rossella Muroni che pu ...

Liberi e Uguali - la deputata Greco lascia il Pd e va con Grasso. Vicina a Crisafulli votò contro l’arresto di Genovese : Era stata eletta al posto di Mirello Crisafulli, cancellato dalle liste del Pd perché considerato “impresentabile“. Poi in Parlamento si era fatta segnalare per un singolare precedente: era stata una dei sei esponenti del Pd a votare contro l’arresto di Francantonio Genovese. Adesso lascia il partito di Matteo Renzi per aderire a Liberi e Uguali, la nuova formazione di sinistra guidata da Pietro Grasso. Un’adesione che ...

Elezioni - l’annuncio di Laura Boldrini : “Il mio impegno continua con Liberi e Uguali” : “Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità; il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell’astensionismo nell’elettorato progressista. Sono convinta che Liberi e Uguali ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro, anzi con libere e uguali. E saremo in tanti”. Lo ha ...

Laura Boldrini vuole il ticket con Grasso - insorge la fronda in Liberi e Uguali : La bicchierata, i flash dei fotografi, la diretta su Facebook. Insomma, una discesa in campo con tutti i crimi dello show, quella ufficializzata ieri da Laura Boldrini con Liberi e Uguali di Piero ...

