: RT @alesallusti: Davanti a un Pd troppo indebolito e allo sbando non c'è troppo da brindare: un'alleanza post elettorale tra @luigidimaio,… - lupetto030 : RT @alesallusti: Davanti a un Pd troppo indebolito e allo sbando non c'è troppo da brindare: un'alleanza post elettorale tra @luigidimaio,… - liberetcogitans : Le banche di Grasso e Grillo | - AdrMontanaro : Le banche di Grasso e Grillo - alesallusti : Davanti a un Pd troppo indebolito e allo sbando non c'è troppo da brindare: un'alleanza post elettorale tra… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) È finita, senza ius soli e con tante mance elettorali. La legislatura più sciagurata della Seconda Repubblica (tre governi e tre premier non eletti) va in archivio senza rimpianti e con l'onta indelebile di aver espulso dal Parlamento con l'inganno il leader dell'opposizione. «Game over» aveva commentato quel giorno con sarcasmo Matteo Renzi, non immaginando che a distanza di due anni sarebbe stato lui - e non Silvio Berlusconi - a un passo dal perdere l'ultima vita a sua disposizione nel grande gioco della politica.Ci sarebbe da brindare, ma io non vedo la ragione di alzare il calice. Fare politica non è come tifare la squadra del cuore, e i destini del Paese non sono come una partita di calcio dove vincere sei a zero è meglio che passare il turno con un solo gol di scarto. Un Pd troppo indebolito e allo sbando potrebbe fare la fortuna della ...