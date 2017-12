Le 5 verità che ci ha lasciato Real Madrid-Barcellona

Good morning - Vietnam - l urlo di Robin Williams che raccontò la verità agli americani - Cinema - Spettacoli : Good morning, Vietnam diretto da Barry Levinson usciva per la prima volta in sala, negli Stati Uniti, trent'anni fa, il 23 dicembre 1987. Robin Williams non c'è più e allontanare questo pensiero dalla ...

Antonia Klugmann - la giudice che riporta un po’ di severità a Masterchef : “Questa è più stronza di Cracco”. Ma poi si emoziona : Bastano un “vaffa” in chiusura e l’innesto di una discussa Antonia Klugmann per far ripartire alla grande Masterchef Italia edizione numero 7. Orfani dello stellato Carlo Cracco, a cui è stato dedicato in apertura un divertentissimo funerale alla Padrino, con tanto di ovetto appoggiato sulla bara/tavolaccio, il rodato trio di chef Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo ha rimesso in moto il tourbillon di fornelli, assaggi, ...

Le verità nascoste di Consob alla commissione banche : Per la cronaca: quegli scenari avrebbero detto al risparmiatore che nel 70% dei casi avrebbe subìto una perdita. Lo stesso giorno, Giuseppe Vegas, nel suo ultimo giorno da presidente della Consob, ...

Ho seguito per ore l'intervento - nella Commissione d'inchiesta presieduta da Pierferdinando Casini - del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e dell'ex Amministratore Delegato dell'Unicredit Federico Ghizzoni.

"Aggiungo in modo chiaro che la Banca d'Italia non ha mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai". E' quanto ha affermato il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco in audizione alla Commissione d'inchiesta sulle banche

'Ricatti sessuali - ciò che dovete sapere sugli uomini' - la pazzesca verità di Rita dalla Chiesa : 'Sono fuori casa alla ricerca di un taxi, mi chiama tra un' ora?'. Rita dalla Chiesa, 70 anni, vulcanica come quando ne aveva 20, torna finalmente alla conduzione di un programma, a Mediaset, dopo una ...

Boschi : «La mia verità sulle banche. Fu Gentiloni a chiedermi di restare» : Sottosegretaria Boschi, lei ha sempre amato parlar chiaro. Partiamo proprio da qui, allora: lei è diventata il problema del Pd? «Il Pd ha molti problemi, come tutti i partiti...

Scomparsa - anticipazioni ultima puntata : il colpevole viene smascherato e porta a galla una verità dolorosa che nessuno immaginava : Martedì 19 dicembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction Scomparsa (voto: 6,5). ...

Il Pentagono studierà gli Ufo : “Dagli Stati Uniti rivelazioni ‘a rate’ - anche in Italia serve l’operazione verità” : La notizia diffusa dal New York Times riguardante il programma per studiare gli avvistamenti Ufo da parte del Pentagono “è un altro tassello di quel percorso di progressivo avvicinamento alla verità che gli Stati Uniti hanno intrapreso da alcuni anni e che prevede la rivelazione ‘a rate’ di una realtà che non si vuole ancora svelare completamente”. E’ Roberto Pinotti, fondatore e segretario generale del Cun (Centro ...

Si comincia, allora, alle 14.30, l'audizione verrà trasmessa in streaming dalla web tv del Parlamento e da noi, con Consoli, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Alessandro Moscatelli, convocato