Diretta / Lazio Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Simeone : Diretta Lazio Fiorentina info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 18:01:00 GMT)

Lazio-Fiorentina - per la prima volta siamo costretti a criticare Inzaghi : ecco cos’ha “combinato” : Lazio-Fiorentina è stata decisa da un episodio molto contestato dalla squadra padrona di casa, vale a dire un calcio di rigore assegnato da Massa ai Viola a pochi minuti dal termine. La gara è stata dunque pareggiata dalla squadra di Pioli, ma qualche rammarico resta in casa Lazio, forse anche a causa di una scelta di Inzaghi un po’ incomprensibile. Chiariamo subito un aspetto, Inzaghi è uno dei migliori allenatori della Serie A e si ...

Lazio-Fiorentina 1-1 - Babacar su rigore al 93' frena il volo dell'Aquila : Lazio e Fiorentina pareggiano 1-1 nel primo posticipo della 14ª giornata: biancocelesti in vantaggio con de Vrij al 25', e la squadra di Inzaghi sembra in controllo della partita. Ma nel finale la ...

Fiorentina-Lazio - intrigo di mercato : Badelj per Cataldi : La Lazio è alla ricerca di un'alternativa a Lucas Leiva in cabina di regia. Per questo Igli Tare - come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - sta tenendo sotto osservazione Milan Badelj , il cui contratto con la Fiorentina scadrà a giugno 2018. Il centrocampista croato piace molto alla Lazio, che l'aveva già trattato nel 2012, ai ...

Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 2018 : si gioca a Santo Stefano! Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming : Santo Stefano nel pallone. Lazio e Fiorentina si sfidano nel primo quarto di finale della Coppa Italia 2017-2018, in programma martedì 26 dicembre allo stadio Olimpico. I biancocelesti punteranno sul fattore campo per cercare di guadagnarsi il pass per le semifinali e dare linfa al percorso di avvicinamento verso l’ultimo atto, a cui parteciparono un anno fa, uscendo però sconfitti dalla Juventus. I viola, dal canto loro, faranno leva ...

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina : le scelte di Inzaghi e Pioli : Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina – Il match dell’Olimpico in programma alle 18 vedrà affrontarsi due squadre in cerca di riscatto. La Lazio è reduce dalla sconfitta nel derby mentre la Fiorentina dal deludente pareggio ottenuto sul campo della Spal. Pioli ritroverà due pedine fondamentali come Badelj e Thereau, Inzaghi invece dovrà fare i conti con l’emergenza in attacco con i soli Immobile e Luis Alberto disponibili. ...

Pagelle Lazio-Fiorentina 1-1 : Luis Alberto illuma - Simeone non incide : Pagelle Lazio-Fiorentina – Finisce in parità il posticipo delle 18 tra Lazio e Fiorentina. La squadra biancoceleste dimostra poca brillantezza, passa in vantaggio con De Vrij ma si fa raggiungere dalla compagine viola nell’extratime grazie ad un rigore trasformato da Babacar e assegnato dall’arbitro dopo l’utilizzo del Var. Un pareggio sicuramente meritato per i gigliati, con la sconfitta che sarebbe stata una punizione ...

Arbitri - Di Bello per Fiorentina-Roma - Banti per la Lazio : È Davide Massa l'arbitro designato per Chievo-Napoli, match della dodicesima giornata di Serie A in programma domenica 5 novembre alle 15 allo stadio 'Bentegodi'. Marco Di Bello dirigerà invece ...

Coppa Italia - in campo anche Inter Fiorentina - Samp - Milan - Verona e Lazio : Settimana all'insegna della Coppa Italia: dal 12 al 14 dicembre si giocheranno quattro gare valide per gli ottavi di finale. Inter pordenone le sfide previste - In campo, in questa fase, le prime 8 ...

Lazio - Inzaghi : "Fiorentina avversario scomodo" : ROMA, 25 NOVEMBRE 2017 " Vigilia di Lazio-Fiorentina. I biancocelesti dopo la sconfitta nel derby e il pareggio casalingo in Europa League contro il Vitesse, si prepara alla sfida contro i viola. ...

Serie A Fiorentina - Thereau torna contro la Lazio : FIRENZE - Ieri alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina dopo il canonico lunedì di riposo se il calendario prevede un turno domenicale, Cyril Thereau ha aggiunto un particolare fondamentale al ...

Lazio-Fiorentina 1-1 nel primo posticipo : Roma, 26 nov. (askanews) Lazio e Fiorentina pareggiano 1-1 nell'appuntamento delle ore 18 della quattordicesima giornata di serie A. Biancocelesti in vantaggio al 25 con De Vrij che sugli sviluppi di ...

Lazio - 1-1 contro la Fiorentina. A De Vrij risponde Babacar : La Lazio deve dimenticare la sconfitta subita sabato scorso in campionato nel derby capitolino e deve prepararsi per affrontare al meglio la Fiorentina dell’ex Pioli, che promette battaglia all’Olimpico. I padroni di casa giocano il primo pallone della gara, ma nel primo quarto d’ora la viola non si lascia intimorire e prova qualche ripartenza per […] L'articolo Lazio, 1-1 contro la Fiorentina. A De Vrij risponde Babacar ...

DIRETTA / Lazio Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : in extremis pareggia Babacar! : DIRETTA Lazio Fiorentina info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 19:48:00 GMT)