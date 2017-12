L' attore Diele torna libero | era da sei mesi ai domiciliari per omicidio stradale

Domenico Diele libero : cade l’obbligo di dimora per l’attore di 1993 - indignata la famiglia della vittima : Domenico Diele libero. A pochi mesi di distanza da quell'incidente sulla Salerno Reggio Calabria che gli ha cambiato la vita, l'attore di 1993 torna libero causando indignazione nella famiglia della donna morta quella tragica notte. Domenico Diele libero per decorrenza dei termini, questa è la notizia del giorno arrivata proprio ad un passo dal Natale, il primo che la famiglia di Ilaria Dilillo passerà senza la 48enne uccisa dall'attore ...

L'attore Diele torna in libertà a Natale dopo 6 mesi ai domiciliari : torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, L'attore 31enne che la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna di 48 anni,...

Investì e uccise una donna - l'attore Domenico Diele torna libero dopo sei mesi : dopo sei mesi agli arresti domiciliari l'attore Domenico Diele torna in libertà. Sono scaduti, infatti, i termini della custodia cautelare nei suoi confronti dopo i fatti dello scorso giugno e il gup ha respinto la richiesta del pm di obbligo di dimora e firma in procura. Diele finì nei guai per aver investito, con la propria auto, una donna a bordo di uno scooter, sull'autostrada del Mediterrano, vicino allo svincolo di Montecorvino ...

Investì e uccise una donna - libero dopo 6 mesi ai domiciliari lattore Diele : Torna libero l'attore romano Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo , 48enne di Salerno. E' stata infatti respinta dal gup la richiesta del pm Elena ...

L'attore Diele chiede la libertà per Natale : sotto accusa per omicidio stradale - Ultime Notizie Flash : Domenico Diele, L'attore che travolse una donna con la sua auto, richiede al giudice la libertà per il periodo di Natale, durante l'udienza preliminare

Domenico Diele - chiesto il rinvio a giudizio per l’attore accusato di omicidio stradale aggravato : La Procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio dell’attore Domenico Diele per omicidio stradale aggravato. Il pubblico ministero Elena Cosentino ha depositato la richiesta alla cancelleria dell’ufficio del gup. I suoi avvocati non sciolgono ancora la riserva sulla richiesta o meno del rito abbreviato: “Qualsiasi decisione prenderemo, se scegliere il rito abbreviato o il processo ordinario, sarà nota quando sarà ...

Investì e uccise una donna sotto l'effetto della droga : chiesto processo per l'attore Diele : di Petronilla Carillo È stata depositata presso la cancelleria dell'ufficio gup, dal pm Elena Cosentino, la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale aggravato a carico di Domenico Diele. ...