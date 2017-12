L' anno che verrà | nuovo colpo di Amadeus | anche i Pooh sul palco di Maratea?

Ecco le startup che hanno vinto il premio Marzotto : Ecco le 12 startup che hanno vinto il premio Marzotto e si sono aggiudicate un montepremi complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro

Pulci e zecche non vanno in letargo - pericoli per la salute di animali e uomo tutto l’anno : Niente letargo per Pulci e zecche, i più comuni parassiti degli animali, eppure in troppi pensano che col freddo Fido possa stare più tranquillo e si dimenticano di prevenire o di curare le infestazioni. Che invece proliferano anche grazie al riscaldamento globale e domestico L’allarme arriva da Ezio Ferroglio, ordinario di parassitologia e malattie parassitarie presso il dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Torino. “Spesso ci ...

Optima Easy è l’offerta Mobile che azzera lo stress da ricarica. Paghi una volta e parli e navighi tutto l’anno : Tutti pazzi per Optima Easy, l'offerta Mobile che azzera lo stress da ricarica. Non conoscete ancora Optima Easy? Si tratta della proposta Mobile lanciata dalla multiutility Optima Italia che vi libera dal pensiero di una ricarica mensile. Paghi una sola volta 59,90€ (pari a meno di 5€ al mese) e sei coperto per un intero anno con un piano tariffario che comprende 600 min. verso tutti, 1.500 min. verso Optima, 3 GB di traffico dati e 100 ...

Cucchi - il processo ai carabinieri inizia il 16 novembre. Ilaria : “Finalmente. Ho fiducia che responsabili saranno puniti” : “Finalmente ci siamo. Il 16 novembre si parte col processo e mi auguro di vedere in aula il maresciallo Mandolini che lo ricordo è imputato, visto che continua a fare lo spavaldo sui social”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, era oggi in aula per attendere la designazione del collegio che giudicherà gli imputati, tutti carabinieri. “Ho fiducia che questa volta ...

MTV Ema 2017 : tutte le star che saliranno sul palco con Rita Ora : Se non hai Sky, c'è il live streaming sulla piattaforma pay per view NOW TV . Oppure, puoi goderti le interviste alle star e i video dei backstage sul sito MTV Ema o sulla pagina Facebook di MTV ...

Che muoiano i bambini - m'importa una s...se stanno male Video : Non m'importa nulla dei bambini che si sentano male. Io li scaricherei in mezzo ai rifiuti. Che vadano all'ospedale e muoiano [Video]. Queste parole terribili, intercettate e registrate dai carabinieri, sono state pronunciate da uno degli indagati nell'inchiesta della Dia su oltre milleduecento tonnellate di rifiuti tossici, smaltiti abusivamente in due discariche del livornese, di cui una situata vicino a una scuola. I bambini presentavano ...

Partito il treno di Renzi : da De Gasperi ad Allende - i viaggi che hanno fatto storia e quelli finiti male : È Partito dalla stazione Tiburtina di Roma il treno del Pd 'Destinazione Italia' su cui Matteo Renzi per due mesi attraverserà il Paese. 'Pronto per il viaggio in treno di ascolto dell'Italia e degli ...

Milano - che ci fa un taxi svizzero all’aeroporto di Linate? I tassisti italiani vanno su tutte le furie : Un taxi svizzero arriva fino all’aeroporto di Milano Linate per caricare un cliente elvetico. I colleghi italiani non gradiscono e lo cacciano in malo modo: “Qui non puoi restare, se io vengo in Svizzera a caricare un cliente mi fanno un culo così, tornatene nel tuo paese”. La scena è stata ripresa con un cellulare e la sequenza, che dura un paio di minuti è finita sulla pagina facebook di tassisti italiani dove ...

Solstizio d’inverno : ecco perché giovedì 21 dicembre 2017 sarà il giorno più corto dell’anno : Il Solstizio d’inverno è il giorno più corto dell’anno, con il numero di ore e minuti di luce minori di tutto l’anno, nonostante la saggezza popolare reciti: “Santa Lucia il giorno più corto che ci sia”. La credenza che vuole il 13 dicembre, giorno in cui si festeggia Santa Lucia, il più corto dell’anno è un lascito della tradizione che viene dal passato quando, prima del 1582, la sfasatura tra Calendario Civile e Calendario Solare era tanto ...

Articolo 155 - tutte le misure che verranno imposte : E' un documento in 16 punti quello che elenca le misure che il governo spagnolo intende adottare in Catalogna in virtù dell'Articolo 155 per commissariare il governo locale

Le backing bands che hanno reso grandi i propri leader : The Mothers of Invention L'infinito e sardonico genio di Frank Zappa aveva bisogno di una backing band che lo sostenesse adeguatamente nei suoi spettacoli sperimentali e nei suoi deliri art rock: Ray ...

"Chiara Ferragni e Fedez aspettano un maschio - hanno scelto anche il nome" : Chiara Ferragni è incinta. La notizia che i fan stavano aspettando dopo settimane di rumors è arrivata. Un'esclusiva del settimanale "Oggi" racconta che la fashion blogger...

28 cibi che hanno le stesse Kcal e ti faranno ripensare alla tua dieta : Per coloro che devono contare le calorie, Buzzland ha confrontato prodotti di diverse categorie per farvi capire che a volte non è importante cosa mangiamo..ma solo quanto ne ingeriamo! L'articolo 28 cibi che hanno le stesse Kcal e ti faranno ripensare alla tua dieta proviene da Buzzland.

Columbro - Parenzo e gli alieni che parlano coi capi di Stato : “Con Alfano? Che cazzo ne so se lo hanno già contattato” : “Gli alieni? Non è che credo alla loro esistenza, ne sono proprio convinto. E’ una mia consapevolezza interiore. Il verbo ‘credere’ non lo uso mai, perché le credenze hanno rovinato il mondo“. Così l’ex conduttore televisivo, Marco Columbro, in una lunga conversazione telefonica con Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara (Radio24), ribadisce con dovizia di dettagli i suoi convincimenti, dagli ...