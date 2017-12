L' AMP dona la Tombola del Mare ai bambini delle Isole Egadi

Napoli-SAMPdoria 3-2 - vetta difesa : e Hamsik stacca Maradona : NAPOLI - È stata una battaglia, spettacolare nel primo tempo e nervosa nella ripresa. Il Napoli ne è però uscito indenne e con un preziosissimo bottino, premio meritato per la sofferta vittoria (3-2) ...

ASSISI - FRATI DONANO LAMPADA PACE AD ANGELA MERKEL : ASSISI I FRATI di ASSISI hanno deciso di donare la LAMPADA della PACE di San Francesco alla Cancelliera tedesca ANGELA MERKEL, che 'nella sua Germania e in Europa, si è distinta nell'opera di ...

CAMPidoglio - il 17 dicembre al via pedonalizzazioni in Municipi : Roma, 14 dic. (askanews) Domenica 17 dicembre pedonalizzazioni nei Municipi di Roma: le strade saranno chiuse al traffico veicolare e si animeranno grazie a eventi culturali e mercatini di Natale. '...

Un esperimento sociale per lanciare la cAMPagna #unaparolapernemo : ecco perché donare la propria voce : Se l’urlo di vittoria di Rocky Balboa “Adriana!” o la famosa ultima battuta di Rossella O’Hara in Via Col Vento “Dopotutto, domani è un altro giorno!” fossero state pronunciate con voce metallica sarebbero state altrettanto indimenticabili? Purtroppo sono tante le persone a cui la malattia, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), “ruba” la voce costringendole a parlare con la voce fredda di un sintetizzatore vocale. Per ...

CAMPidoglio - oggi e domani asili e scuole del Municipio VIII donano oggetti non più utilizzati a cittadini e associazioni : Arredi e giochi non più utilizzati da scuole e asili del Municipio VIII non diventano rifiuti, ma godranno di una seconda vita. A partire da oggi e fino a domani le strutture del territorio apriranno le porte e metteranno a disposizione gratuitamente di associazioni, Comitati, Parrocchie e cittadini oggetti di vario tipo. È la prima […] L'articolo Campidoglio, oggi e domani asili e scuole del Municipio VIII donano oggetti non più ...

Cascia - donata agli studenti delle professionali una stAMPante 3D : Importante e prezioso regalo per gli studenti di Cascia. Negli scorsi giorni, l'Istituto professionale ha infatti ricevuto una graditissima donazione grazie alla raccolta messa in piedi dall'...

Donadoni parla in conferenza stAMPa : calciomercato - sogni europei e tanto altro : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, ha presentato oggi in conferenza stampa la gara che la sua squadra giocherà domenica contro il Cagliari. Diversi argomenti interessanti, dal rientro di Keita alla condizione di alcune pedine. ”Bene finora, ma la partita importante davvero è quella di domani. La prestazione con la Samp non deve restare un caso isolato. Dobbiamo sempre dare un’impronta di quel tipo alle partite. Certo che guardiamo la ...

Job&Orienta - Donazzan(Veneto) : Verona capitale delle opportunità : Venezia, 30 nov. (askanews) 'Verona per tre giorni diventa la capitale nazionale della scuola, della formazione e dell'orientamento al lavoro. Job&Orienta 2017, il salone promosso ormai da 27 anni da ...