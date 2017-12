L' affondo di Berlusconi | Pd fermo al secolo scorso

L’affondo di Berlusconi contro il M5S : “L’87% dei loro parlamentari non ha mai lavorato. Solo delirio e invidia sociale” : “Sono sceso di nuovo in campo e lo sono ancora. Voglio evitare che il Paese cada in mano al Movimento 5 Stelle“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’evento per il 70° anniversario di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria privata. “Gente senza arte ne’ parte, senza esperienza, l’87% dei loro parlamentari non ha mai presentato una ...