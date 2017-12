L'affondo di Berlusconi : Pd fermo al secolo scorso : Un consiglio a Luigi Di Maio? «Devi trovarti un lavoro - suggerisce Silvio Berlusconi - per un periodo nemmeno troppo breve. Solo dopo potrai proporti per governare il Paese». I nemici sono quelli del M5S, il Pd non è una minaccia, con Matteo Salvini l'alleanza resiste e il centrodestra arriverà alla maggioranza assoluta, con il traino di Forza Italia al 30%. La summa del messaggio elettorale del leader azzurro è tutta ...

Matteo Salvini - durissimo affondo contro Silvio Berlusconi sulla legge Molteni : 'Assassini infami e stupratori - lui che dice?' : L'ultimo attacco del segretario della Lega piove su Facebook, dove cita due recenti casi di cronaca per i quali, senza l'approvazione della legge, i delinquenti potrebbero godere di uno sconto della ...

L’affondo di Berlusconi contro il M5S : “L’87% dei loro parlamentari non ha mai lavorato. Solo delirio e invidia sociale” : “Sono sceso di nuovo in campo e lo sono ancora. Voglio evitare che il Paese cada in mano al Movimento 5 Stelle“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’evento per il 70° anniversario di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria privata. “Gente senza arte ne’ parte, senza esperienza, l’87% dei loro parlamentari non ha mai presentato una ...

